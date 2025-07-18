¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½MF¥­¥ó¥Æ¡¼¥í¤¬¥ê¡¼¥Ù¥ë¤Ë3ÅÙÌÜ¤Îµ¢´Ô¡ª¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¡Ö10¡×¤Ë·èÄê

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🎥 ¡𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧! 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐧𝐢𝐚𝐠𝐮𝐚 🤩🤍❤️🤍 pic.twitter.com/iITF5YdWbr— River Plate (@RiverPlate) July 18, 2025