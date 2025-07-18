¥ï¥¤¡¢Î¤µ¢¤ê¤·¤ÆÍÙ¤ë
½©½ÕÀ©¤Î²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¥ª¥Õ´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥¨¥ê¡¼¡¦¥ï¥¤¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Ç¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥¤¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¿Æ¤¬¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë½Ð¿È¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥ï¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëË¬Ìä¤Ï¡ÖÎ¤µ¢¤ê¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Î¤µ¢¤ê¤òËþµÊÃæ¤Î¥ï¥¤¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ËÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£TikTok¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¥ï¥¤¤ÎÆ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
@elyewahi_ @Toumy ♬ En Kinmin - II - Team Paiya
Î¾¿Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Â¼¤òË¬¤ì¤ë»Ñ¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥ï¥¤¤â´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£
Ì¾Á°¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¾¡¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿5Ì¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê
Â¾Êý¤Ç¡¢¶áÇ¯¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÇÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤³èÌö¤¬Â³¤¯¥ï¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤À¤±ÍÙ¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤À¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¸·¤·¤¤À¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£