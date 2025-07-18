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Photographer: Ayako Kichikawa
Styling: Hiroyo Aoki
Hair&Make-up: Takayuki Hazama
Writer&Editor: Yukako Yajima
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2.You Mermaid I
3.Funny
4.Asobase
5.HERO
6.Dummy
7.Time Blues
8.Interview
9.Clover
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2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«WWW
OPEN 18:30 / START 19:00
ALL STANDING(°ìÈÌ) \4,000
ALL STANDING(³Ø³ä) \3,000
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Photographer: Ayako Kichikawa
Styling: Hiroyo Aoki
Hair&Make-up: Takayuki Hazama
Writer&Editor: Yukako Yajima
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¡ØKID IN ME¡Ù
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1.KID IN ME (Intro)
2.You Mermaid I
3.Funny
4.Asobase
5.HERO
6.Dummy
7.Time Blues
8.Interview
9.Clover
¡Øaint lindy 1st One-Man Live ¡ÉKID IN ME¡É¡Ù
2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«WWW
OPEN 18:30 / START 19:00
ALL STANDING(°ìÈÌ) \4,000
ALL STANDING(³Ø³ä) \3,000
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¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://eplus.jp/aintlindy/