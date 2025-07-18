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Claude Code API Usage Limit Unexpectedly Reduced on MAX Plan · Issue #3511 · anthropics/claude-code
Anthropic tightens usage limits for Claude Code - without telling users | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/07/17/anthropic-tightens-usage-limits-for-claude-code-without-telling-users/
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First time hitting my usage limit on @AnthropicAI top plan. I didn't get to catch the latest time, but @claude_code ran for 30 minutes straight, absolutely killing it! I'm sad and proud at the same time. pic.twitter.com/3qtMV5SKhi— Alex Colon (@CEOAlexColon) July 18, 2025
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Just dropped some updates to the Claude Code Analytics Dashboard ????
Now you get way more insight into how you're actually using Claude Code - from session limits to cache efficiency.
Setup simple running:
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That's it. One command and you're¡Ä pic.twitter.com/KEm15JlKu1— Daniel San (@dani_avila7) July 15, 2025
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