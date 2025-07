【モデルプレス=2025/07/18】アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。7月18日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.04が配信され、4次審査に進出する20人が決定した。

Ep.04では、3次審査のパフォーマンスを終え、通過者を決定する会議の様子からスタート。選考のポイントは「こちらの想像をかき立てた人かなと思う。『次はこういうのやってみてほしいな』とか『将来こういう風になっちゃうんじゃない』とか、そういう"想像かき立て力"が強い方」と断言したSKY-HI。「もっと紐解いていくとそれってパフォーマンスしている自分自身の想像力がどこまで広がっているかで変わってくる気がするんですよね」と話していた。30人のうち3次審査で約半数になると候補者たちに話していたSKY-HIだったが「11?もう?ってことは16。15はないね。16…もうちょっと連れて行きたいな…」と悩んでいる様子。最終的には20人に決定した。発表前、SKY-HIは「本当に全員素晴らしかったのでまだ決めきれていないくらいの気持ちなんだけどとにかく全員音楽に誠実に向かい合ってくれたってことはビシビシ伝わってきたのでどうかこれが終わった後も、この5日間やり抜いたことを誇りに、できたら宝物にしてここから先の音楽人生も進んでいってほしいなと思います」と候補者にエールを送り、1人ずつ結果を告げた。下記、4次審査進出の20人一覧。<m-flo『come again』チーム>KEITO(ケイト)HAL(ハル)RUI(ルイ)RYOTO(リョウト)<Dragon Ash『Fantasista』チーム>ADAM(アダム)RAIKI(ライキ)GOICHI(ゴイチ)<Ayumu Imazu『Superstar』>KANON(カノン)KAIRI(カイリ)YU(ユウ)<KREVA『音色』>AOI(アオイ)TAICHI(タイチ)REN(レン)<PSYCHIC FEVER『Just Like Dat』チーム>COTA(コウタ)KEI(ケイ)SHO(ショウ)ISANA(イサナ)<BE:FIRST『Move On』チーム>YUTA(ユウタ)TAIKI(タイキ)KANTA(カンタ)BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送となる。