【モデルプレス=2025/07/18】アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。7月11日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.04が配信され、SKY-HIが、葛藤する候補者にアドバイスを送った。

◆SKY-HI「俺の正解を探す作業はしてはいけない」

◆BE:FIRST&MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」

3次審査を通過し、4次審査に進出する20人が決定。トレーニー(練習生)として練習を積み重ねてきたREN(レン)は、結果発表前に審査を振り返り「今回は新しい自分を社長にいっぱい見せたいなと思ってたところが結構大きくて。けど何か明確に何やっていいのかが本当にぼんやりしていて闇雲に頑張ってみたという印象」と素直に打ち明けた。そんな彼に対し、SKY-HIは「誠実にTRAINEEとしての期間を踏んでくれているからこその課題なのかもしれないんだけど、例えばパフォーマンスの正解とか、アーティストとしての正解をひょっとしたら俺の中に探してしまっているのかもしれない」と指摘。「俺がどんなRENを求めているのかとかをRENが探しちゃっているのかもしれない。俺の正解を探す作業はしてはいけない。あなたの中の正解をあなたが探す作業をしなくてはならない」と強くアドバイスを送った。ディレクションされる立場にいると求められていることをやらなければいけないという心境になることに理解を示しながらも「俺がやっていることって引き出しを増やすとかアイデアを増やすとか。夢の見方を教えることはできるんだけど、どんな夢を見たいかを見つけるのはあなたしかできない」とどのようなアーティストになりたいかはその人自身が決めるべきことだと呼びかけ。「だからBMSGとか俺そのものとかを信頼してくれているのもすごく感じてすごく嬉しいし誇らしく思うし、俺も同じようにあなたをすごく誇りに思ってる。だからこそ自分の思う最高の自分みたいなものを自分で見つける作業をしなきゃいけない時が来たのかなというふうにも思っている」と伝えていた。「ガツガツしたラップ」をやりたいというRENのスタイルとは裏腹にミドルテンポの『音色』が課題曲として選曲されたことで、新しい一面を見せなくてはという心境に至ったと打ち明けると、SKY-HIは「(新しい楽曲や発声への挑戦は)全ては自分のスタイルのためだと思ってほしい。ただ自分のスタイルを提示するのってよっぽどのスキルに支えられていないと説得力にならないからそこを大事に」と4次審査への進出を伝え、次回までの課題を与えた。BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送となる。