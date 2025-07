SKY-HI¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖAt The Last¡×¤ÎMV¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■“逆転劇”をテーマに、圧倒的な映像美と身体表現で描くシネマティックな世界!

SKY-HIが、6月27日に配信リリースした最新曲「At The Last」のMVを公開した。

「At The Last」は、2025年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾。

SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲にも起用されている。

MVは、SKY-HI × Nissy「SUPER IDOL」やCreepy Nuts「二度寝」、キタニタツヤ「PINK」など、数多くのアーティストの作品や広告映像を手掛けてきた鴨下大輝がディレクション。

リリックにもある「逆転劇」をテーマに、理不尽や抑圧、自身の葛藤やネガティブに対する「抵抗」と、そこから生まれる力強いエネルギーを、抽象的かつ多様なシチュエーションを通して映像化した。

ダンスシーンには、国内外で活躍する振付師 / プロデューサーのKAORIaliveがプロデュースするKfamから10名のダンサーが参加し、SKY-HIとの息の合ったパフォーマンスによって、内面の感情を鮮烈に表現。

印象的な演出と身体表現が重なり、楽曲の世界観をより際立たせる、シネマティックな映像に仕上がっている。

リリース情報

2025.06.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「At The Last」

