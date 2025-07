SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編「#4」が、18日に配信された。「#4」では、5人1組の6チームに分かれ、グループ別課題曲のパフォーマンスを行った3次審査合宿の結果が発表された。あらかじめ、約半分とされていたが、4次審査進出者は、20人。m-flo「come again」チームからKEITO、HAL、RUI、RYOTO、Dragon Ash「Fantasista」チームからADAM、RAIKI、GOICHI、Ayumu Imazu「Superstar」チームからKANON、KAIRI、YU、KREVA「音色」チームからAOI、TAICHI、REN、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」チームからCOTA、SHO、KEI、ISANA、BE:FIRST「Move On」チームからYUTA、KANTA、TAIKIが選ばれた。

同オーディションは、TBS『THE TIME,』(月〜金 前5:20〜前8:00)の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信する。【4次審査進出者プロフィール】■ADAM生年月日:2005年4月24日出身地:東京都趣味:ライブ鑑賞、サッカー観戦特技:モノマネMBTI:ENFP■AOI生年月日:2010年10月7日出身地:兵庫県趣味:お菓子作り ダンスの動画を見ること特技:空手 楽器の音名を当てることが出来るMBTI:ISFP■COTA生年月日:2009年12月6日出身地:新潟県趣味:Live鑑賞、散歩特技:けん玉MBTI:ENFJ■GOICHI生年月日:2006年12月14日出身地:埼玉県趣味:映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと特技:低音ラップMBTI:ENTP■HAL生年月日:2009年11月19日出身地:東京都趣味:ペットを愛でること、ゲーム特技:ダンス、変顔、即寝MBTI:ESFP■ISANA生年月日:2008年3月28日出身地:大阪府趣味:イヤフォンを爆音にして散歩すること 温泉特技:ダンス 絵を描くこと 料理MBTI:ISTJ■KAIRI生年月日:2010年4月6日出身地:大阪府趣味:読書、オーディション番組を見る事特技:KPOPダンスMBTI:ENFJ■KANON生年月日:2006年4月3日出身地:福岡県趣味:音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り特技:ドラム、サックス、野球選手モノマネMBTI:ENFP■KANTA生年月日:2008年5月21日出身地:東京都趣味:家事特技:ダンスMBTI:INFP■KEI生年月日:2006年7月17日出身地:大阪府趣味:音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲特技:韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤MBTI:INFJ■KEITO生年月日:2009年11月14日出身地:埼玉県趣味:色々な系統の音楽を一日中聞くこと特技:ルービックキューブを6面揃えられることMBTI:ENFJ■RAIKI生年月日:2007年5月13日出身地:京都府趣味:お散歩特技:気になる物への深掘りMBTI:INFJ■REN生年月日:2007年5月11日出身地:愛知県趣味:お花、作詞、バスケ、筋トレ、料理特技:スポーツ、ラップ、ダンス、BMSGアーティストのモノマネMBTI:ENFP■RUI生年月日:2007年6月1日出身地:東京都趣味:地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。特技:走ること。音楽MBTI:ENFJ■RYOTO生年月日:2010年3月24日出身地:福岡県趣味:絵を描くこと、将棋、映画鑑賞特技:習字、サッカー、絵を描くことMBTI:ENFP■SHO生年月日:2006年12月30日出身地:東京都趣味:作詞作曲、DTM、ファッション特技:DTM(Logic Pro X)、英語MBTI:ENFP■TAICHI生年月日:2007年5月16日出身地:東京都趣味:バスケットボール、映画鑑賞特技:絵を描くことMBTI:INFP■TAIKI生年月日:2007年7月28日出身地:東京都趣味:音楽を聴くこと、ドラマを見ること特技:肩甲骨を回せますMBTI:ESFP■YU生年月日:2012年2月16日出身地:神奈川県趣味:バスケットボール 映画鑑賞特技:ビートボックス 舌が柔らかいMBTI:ENFP■YUTA生年月日:2007年9月11日出身地:東京都趣味:古着屋を巡り家でファッションショーする!特技:前後開脚できる 眉毛もウェーブできる 飲料水メーカー目利きMBTI:ENFP