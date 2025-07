マネジメント/レーベル「BMSG」のCEOを務めるラッパー・SKY-HIが、今年リリース予定のアルバム『Success Is The Best Revenge』に向けた第5弾シングル「At The Last」のミュージックビデオを公開した。同曲は、BMSGとTBSによるボーイズグループ発掘オーディション『THE LAST PIECE』のテーマ曲でもある。同曲のプロデュースにはRyosuke“Dr.R”Sakai氏、作曲には中村泰輔氏が参加している。アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせて、夢を見ることや叶え続ける姿勢の美しさを、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で表現。歌で聴く者の心を鼓舞する、魂を揺らす“逆転のアンセム”となっている。

ミュージックビデオの監督は、SKY-HI×Nissy「SUPER IDOL」やCreepy Nuts「二度寝」、キタニタツヤ「PINK」などを手がけてきた鴨下大輝氏が担当。「逆転劇」という楽曲のリリックを軸に、理不尽や抑圧、葛藤に対する抵抗とそこから生まれるエネルギーを、多様なシチュエーションを通じて映像化している。またダンスシーンには、KAORIaliveがプロデュースするダンスチーム・Kfamから10名のダンサーが参加。SKY-HIとの息の合ったパフォーマンスにより、内面の感情を鮮烈に描き出す。印象的な演出と身体表現が重なり、楽曲の世界観をより際立たせる映像作品に仕上がっている。