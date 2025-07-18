JO1¡¦²ÏÌî½ã´î¡Ö²¶¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¡ÀîÀ¾Âó¼Â¤È¤Î¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ï¡ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤2¿Í¡É¤«¤é¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ë
11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤È²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ï¡Ö²¶¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¦2¿Í
ÉáÃÊ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ÆËÍ¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î±ÇÁü¤òÎ¢¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤ÈÂó¼Â¤Ç¡È¤³¤ì¤Ï²¶¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¡£¡È¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï²¶¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢´ðËÜËÍ¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀîÀ¾¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Í¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï¥·¥§¥¤¥¯¥Ï¥ó¥º¤·¤Æ¡¢¸Ç¤¤°®¼ê¤Ç¡È´èÄ¥¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡Èº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï²¶¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¡É¡£¡È²¶¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¡É¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãç¤ÎÎÉ¤¤2¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Þ¤¿¡¢ÀîÀ¾¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢·ë¹½¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â½àÈ÷¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Þ¥¸¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Âó¼Â¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡È½ã´î¤¯¤ó¡¢ÌÚ¤ÎÍÕ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡É¡£¡È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¿¤À³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢·ë¹½º£¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢2¿Í¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦2¿Í¡ÈÌÚ¤ÎÍÕ¤æ¤é¤æ¤éÆ±ÌÁ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤¿ÀîÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥ª¥¤¡ª¡¡¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤àÍÍ»Ò¤â¡£ÀîÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖµÕ¤ËËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ã´î¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ËÍ¤Ë±Æ¶Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï²ù¤·¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀîÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ã´î¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈJO1¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¤¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤Ë½ã´î¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ÎJO1¤«¤Ê¤È¤Ï¡£¤Þ¤¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤½¤³¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ÏÌî¤µ¤ó¤â¡Ö·ë¹½¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÀ¾¤µ¤ó¤È²ÏÌî¤µ¤ó¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØMY MELODY ♡ KUROMI GAME PLAZA¡Ù¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ç¤¹¡£