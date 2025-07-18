¡Ú¶ÌÌî¶¥ÎØ¡¡G2¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÛÀ¶¿åÍµÍ§¤¬´ÓÏ½¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¡¡¸¤Éú¤Î¥«¥Þ¥·¤Ë¾è¤Ã¤¿
¡¡¶ÌÌî¶¥ÎØ¤ÎG2¡ÖÂè21²ó¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍµÍ§¡Ê30¡á»³¸ý¡Ë¤¬ÆÃÁª11R¡¢¸¤Éú¤Î¥«¥Þ¥·¤Ë¾è¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÃÏ¸µÃÏ¶è¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¡Ö¿¿¿ù·¯¤È¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¤Éú·¯¤¬¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼¾µ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ½Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£Àä¹¥Ä´¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥¿¥¤¥ë¾Þ¤Ø¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ò2Âæ»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤Ç¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£