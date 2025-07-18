´Ú¹ñÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬´Ú¹ñ¤ÎµìÅý°ì¶µ²ñËÜÉô¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡ÄÕúÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤ò½ä¤ëÉÔÀµµ¿ÏÇÁÜºº¤Î¤¿¤á¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
´Ú¹ñ¤Î¸¡»¡¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ×¿Í¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¤ÇµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎËÜÉô¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡ËÉ×¿Í¤ò¤á¤°¤ëÉÔÀµµ¿ÏÇ¤òÁÜºº¤¹¤ëÆÃÊÌ¸¡»¡¤Ï18ÆüÄ«¡¢¥½¥¦¥ë¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëµìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎËÜÉô¤Ê¤É10¥«½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÁíºÛ¤é¤Ï2022Ç¯¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢»ö¶È¤Ê¤É¤Ç´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÃÎ¿ÍÃËÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶â»á¤Ë¹âµé¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÉÔÀµ¤ËÂ£¤Ã¤¿°¶Àû¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·ÍÆµ¿¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÚÁíºÛ¤Ï»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Î¤¿¤á2025Ç¯5·î¤Ë½Ð¹ñ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£