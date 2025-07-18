¡Ö¤³¡¼¤Á¥é¥Ö¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡M¥¹¥Æ·çÀÊ¤Î¹âÃÏ¤Ø¡¢SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê
¡¡ÃËÀ6¿ÍÁÈ¡ÖSixTONES¡×¤¬18Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óSUPER SUMMER FES 2025¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷³«»Ï¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£5¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖPARTY PEOPLE¡×¤Î²Î¾§½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤¬»Ê²ñ¤Î¥¿¥â¥ê¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¡¼¤Á¥é¥Ö¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¹âÃÏ¤Î»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ò·Ç¤²¡¢5¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬È¿¶Á¡£¡Ö¤³¡¼¤Á¥é¥Ö¡×¤¬X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡ª¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤³¡¼¤Á¤é¤Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¡×¡Ö¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤è¤Í¡Á¡×¡Ö°ìÀ¸6¿Í¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö°¦¤À¤è°¦¡×¡Ö¤¦¤ª¡¼¤óÇúµã¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£