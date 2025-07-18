¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ç·è°Õ¤·¤¿²ÆÁ°¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£»ä¤¬»Ï¤á¤¿3¤Ä¤ÎÂç»ö¤Ê½¬´·¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥
ÀèÆü¤Î¼Ì¿¿ vs£²Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬
º¸¤¬ÀèÆü¤Î¥·¥ç¡¼Ãæ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤í»Ñ¡£±¦¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡£ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡ÄÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾ÈÌÀ¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Îº¹¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¡ÖÆ±¤¸¿Í¤ÎÇØÃæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡£ÇØÃæ¤Ã¤Æ¡¢Æüº¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¬¡¢°Õ³°¤ÈÊÑ²½¤ËÆß´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Îð¤äÀ¸³è½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ã¤Æ±£¤»¤Ê¤¤¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬»ä¤ÎÀ³Ê¡£¾Ð¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¡Ö²Æ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡×¤Ç¤¹¡£
½¬´·£±¡§¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡¢ºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿
¤³¤³1Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢¼«Âð¤Î¥¸¥à¤Ç·Ú¡Á¤¤Í»ÀÁÇ±¿Æ°¡Ê¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇNetflix´Ñ¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯´¶¤¸¾Ð¡Ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ÏÆñ¤·¤¤¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢¸ú¤¤¤Æ¤ë´¶¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÇØÃæ¡ÁÆó¤ÎÏÓ¥é¥¤¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½µ2¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤ÈÄË´¶¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö´À¤«¤±¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ãÁ´Á³¥é¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Í»ÀÁÇ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»éËÃÇ³¾Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¶Ú¥È¥ì¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¤Ê¤Î¤Ç»ä¤Ïº£¡¢ºÇÄã½µ1¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ï½µ2¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÌµÍý¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤¬»äÎ®¤Ç¤¹¡£
½¬´·£²¡§´Ö¿©¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤±¤É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë
ÂÎ·¿´ÉÍý¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö´Ö¿©ÌäÂê¡×¡£ÀµÄ¾¡Ä´°Á´¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡£¾Ð¡¡Èè¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê0¤Ë¤¹¤ë¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¾å¼ê¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹©É×¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
︎¤ª¤ä¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò°û¤à
ºÇ¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¤³¤ì¢
¥¨¥¹¥Æ¥×¥í¡¦¥é¥Ü¤Î¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ¥Ê¥Á¥å¥é ¥°¥é¥ó¥×¥í¡×
Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À®Ê¬¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á100%¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥®¥ë¥È¥Õ¥ê¡¼¡£¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö°û¤àÈþÍÆ¿©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£»ä¤ÏÆÃ¤Ë¥ª¡¼¥Ä¹õ¥´¥Þ¤¤Ê¤³Ì£¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢Æ¦Æý¤Ç³ä¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä´¶³Ð¡£´Å¤¤¤â¤ÎÍß¤¬Íè¤¿»þ¤â¡¢¤³¤ì¤ÇÂçËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
︎¼êºî¤ê¤ÎÌîºÚ¤ª¤ä¤Ä
¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡£
¤³¤Î´Ö¤Ï¤¤å¤¦¤ê¤Î°ìËÜÄÒ¤±¤òºî¤Ã¤Æ°ì¿Í¤ÇÇú¿©¡Ê·ë¶ÉÇú¿©¡Ë
´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Îºá°´¶¥¼¥í¤Ê¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
½¬´·£³¡§ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ëÉþ¤ò¤¢¤¨¤ÆÃå¤ë
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ì¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤»¤ë¡¦°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¡£
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ç¤â¶²¤ì¤º¥Ø¥½¤ò½Ð¤¹Í¦µ¤
ÉáÃÊ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ã¥Ä¤ä³Ú¤Á¤ó¤Ê¥ï¥ó¥Ô¤Ë´Å¤¨¤Æ¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ÑÀª¤âµ¤»ý¤Á¤â¤æ¤ë¤ß¤¬¤Á¡£¤Ç¤âÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤ëÉþ¤ò¤¢¤¨¤ÆÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°Õ¼±¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ä
¡¦¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿Æü¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤¬¼«Á³¤È¿¤Ó¤Æ¡¢Ê¢¶Ú¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë
¡¦¶À¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¾¯¤·¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤ë¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤ä¹ÔÆ°¤â¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë·¹¤¯
¡¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉþ¤³¤½¡¢°ú¤Äù¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¡Èµ¤¤Å¤¡É¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«½¬´·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤Î°Õ¼±¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤³¤½ºÇ¶¯¤ÎÈþÍÆË¡¡ª
ºÇ¶á¤è¤¯»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏºÇ¶¯¤ÎÈþÍÆË¡¡£Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢Î©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¼«Á³¤ÈÀ°¤¦¤·¡¢»ÑÀª¡¦É½¾ð¡¦È©¡¦È±¡ÄÁ´Éô¤Ë¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤³¤È¤¬ÈþÍÆ¤ÎÂè°ìÊâ¡£¤³¤Î²Æ¡¢»ä¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¿¤Á¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¤Î¶Ú¥È¥ì¡¢´Ö¿©¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ëÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¡£¤É¤ì¤â¡Ö¼«Ê¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤ë»þ´Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¾¯¤·¤º¤Ä¡¢µ¤»ý¤Á¤âÂÎ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡Ö»ä¤é¤·¤¯À°¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ì¥¤¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£