²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ªÁÖ¤ä¤«¥¥ì¥¤¤¹¤®¤ë¡ÖÀÄ¶õ¥¼¥ê¡¼¡×
ÁÖ¤ä¤«¤µËþÅÀ¤ÎÈþ¤·¤¤¥¼¥ê¡¼
ÀÄ¤¤¶õ¤ËÇò¤¤±À¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Æ¡ª¤È¤¤¤¦¿§¹ç¤¤¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¼¥ê¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÎÃ¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼¤Çºî¤ë
¤«¤É¹¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤Çºî¤ë
±À¤ò¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¼¥ê¡¼¤Çºî¤ë
¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤ËÎÃ¤ä¤«¤Ê²Æ¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¼¥ê¡¼¡£¤¤ì¤¤¤ÊÀÄ¤¤¿§¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ô¡¼¤ä¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÇò¤¤¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¼¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Ë¶õ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¡ª ²Æ´¶ËþÅÀ¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£