¤¤Î¤³ÇÉ¤Ë¹ð¤°¡£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×50¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¤Î¤³¤Î»³¤òºî¤ì¤ë¤¾
¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ë¡È¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³ÏÀÁè¡É¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Û¤É¡¢ÄêÈÖ¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡£
¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÌÀ¼£¤Ï50¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ·¤Ù¤ë¡ª³Ø¤Ù¤ë¡ª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤ò7·î22Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÍ·¤Ù¤ë¡ª³Ø¤Ù¤ë¡ª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤¤Î¤³¤Î»³¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¡ª
¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢¤Ê¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¤¤Î¤³¤Î»³¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¤Î¥È¥ì¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤Î¤³¤Î»³¤ä¡¢¥ê¥¹¡¢¥µ¥ë¡¢¥¦¥µ¥®¤Ê¤É¤Î·¿¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÉÕÂ°¤Î¥Á¥ç¥³¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÁÞ¤»¤Ð¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤¤Î¤³¤Î»³¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥ì¡¼¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡ª
¤½¤·¤ÆÀìÍÑ¤Î¥È¥ì¡¼¤¬¼Â¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¡¼¸¶ÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¹¥¯¥È¥ì¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤È¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¼ïÈé¡£¤³¤ì¤òÀ¸Ê¬²òÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¸¶ÎÁ¤Ëº®¤¼¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë²Ã¹©¤·¤ÆÀ®·¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢ÊªÀÍ³Íè¤Î¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥È¥ì¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÆ¦¤È¥Ï¥¹¥¯¥È¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¡Ö¤ªÊÙ¶¯¥¬¥¤¥É¡×¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤â¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢·ä¤¬¤Ê¤¤¤¼¡ª
²ÈÂ²¤Ç¤¤Î¤³¤Î»³¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ù¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌÀ¼£¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤³¤¦µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ïº£Ç¯È¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀë¸À¡×¤Î¤â¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¡¦Ä´Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·¼È¯¤¹¤ë³èÆ°¤Ê¤É¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤Û¤¦¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀë¸À¡×¤Ç¤¹¤«¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡© ´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡©
½ë¤¤ËèÆü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª²È¤Ç¤¤Î¤³¤Î»³¤òºî¤Ã¤Æ²Æ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: ÌÀ¼£ via ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹