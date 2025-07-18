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Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
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ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
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Ãæ¿´µ¤°µ 975 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 300 km (160 NM)
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Ãæ¿´µ¤°µ 985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
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Åì·Ð103ÅÙ35Ê¬ (103.6ÅÙ)
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ºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 460 km (250 NM)
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