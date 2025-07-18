¤Ê¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Îーーー¥Ã♡¡Ú¥¬¥Á¥ã¡ÛÁ´¥³¥ó¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡ª¡Ö¿©ÉÊ¥¬¥Á¥ã¡×
¥Ï¥Þ¤ëÂç¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥Á¥ã¡×¡£¿·ºî¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ö¿©ÉÊ¥¬¥Á¥ã¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¿Íµ¤¤Î4¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¨¥¤¥Õー¥º¤ª¤ª¤¤¤¿ ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¡ª ¤³¤ì¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª ¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤´ÅöÃÏ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥¬¥Á¥ã¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¨¥¤¥Õー¥º¤ª¤ª¤¤¤¿¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤Ä¤ÖÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥«¥Ü¥¹¡¦¥æ¥º¡¦¥Ö¥É¥¦¡¦¥ê¥ó¥´¡¦¥â¥â¤Î5¼ïÎà¤Ë¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¤Ä¤Ö¥«¥Ü¤Á¤ã¤ó¤ò²Ã¤¨¤¿Á´6¼ïÎà¡£@gnm.ao¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ä¤Ö¥«¥Ü¤Á¤ã¤óÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2²ó¤Ç½Ð¤ÆÂçËþÂ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£1²ó\300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç²ó¤»¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥×¤·¤¿¤¤¡ª¡Ö¥É¥ó¥ì¥ßー ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à2¡×
@gnm.ao¤µ¤ó¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥É¥ó¥ì¥ßー¤Î¥É¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Î¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¿Íµ¤ÍÎ²Û»Ò¥áー¥«ー¡¦¥É¥ó¥ì¥ßー¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥àÂè2ÃÆ¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤äÃæ¿È¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡£¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢1²ó\300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤¿¿ÍÅ·ºÍ¡ª¡Ö¥¹¥Ñ¥à ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×
¥Þ¥Ë¥¢¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡£ÄêÈÖ¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÎÂ¾¡¢¥Ùー¥³¥ó¡¦¥ªー¥ë¥É¤Ê¤É5¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£@gnm.ao¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥¹¥Ñ¥à¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÀäÂÐÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥à¹¥¤¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£1²ó\300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡ª¡Ö¤ª¤«¤áÇ¼Æ¦ ¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È / ¤Ö¤é¤Í¤ÐÇ¼Æ¦¥Á¥ãー¥à ¤ª¤«¤ï¤ê¡ª¡×
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇ¼Æ¦¡ª ¤À¤¤¤¹¤¡×¤È¤¤¤¦@gnm.ao¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡¢Ç¼Æ¦¥¬¥Á¥ã¡£¹ñ»º¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤áÇ¼Æ¦¡×¤Î¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ç¡¢Ç¼Æ¦¤Î¤¿¤ì¤È¤«¤é¤·¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤Î»å¤¬¿¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡Ö¤Ö¤é¤Í¤ÐÇ¼Æ¦¥Á¥ãー¥à ¤ª¤«¤ï¤ê¡ª¡×¡£¥Ñ¥Ã¥¯°Ê³°¤Ë¤âÏÎÇ¼Æ¦¡¦Ç¼Æ¦¤´¤Ï¤ó¤Ê¤É5¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤È°ã¤Ã¤¿¥¬¥Á¥ã¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@gnm.aoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A