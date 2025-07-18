¡Ú£±£¹Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¡Ûµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡½ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¡¢³ÚÅ·¡¦¸Å¼Õ¼ù¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¤Û¤«
¡¡¡Ú£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡½ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¡Ê£±£¸»þ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿¡½¹Åç¡¦¿¹²¼Äª¿Î¡Ê£±£¸»þ¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¢¡ÃæÆü¡¦¥Þ¥é¡¼¡½£Ä£å£Î£Á¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê£±£´»þ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡³ÚÅ·¡¦¸Å¼Õ¼ù¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¡Ê£±£´»þ¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¢¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê£±£¸»þ¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê£±£¸»þ¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë