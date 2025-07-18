¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¹¤®¤ë»Ù½Ð¡©¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Çã¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤¬Äã¤¤¿Í¤Û¤ÉÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Êõ¤¯¤¸¤Ï¡ÖÇã¤¤¼ê¤ËÉÔÍø¡×¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñ¼ÔÏ¢ÌÁ¤¬2006Ç¯¤Ë³«¼¨¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÉÙ¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢Êõ¤¯¤¸¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´üÂÔÃÍ¤È¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÊ¿¶ÑÅª¤ÊÍø±×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êõ¤¯¤¸¤Î¾ì¹ç¡¢Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Ï¹ØÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1Ëç300±ß¤ÎÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·Î¨¤ÏÌó45¡ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1000±ßÊ¬¤ÎÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤Ï450±ß¤·¤«Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ì´¤ò¤ß¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤Î¤¾¤ßÇö¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¿Í´Ö¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ê±¿»î¤·¡×¡Ê±¿°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¤¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¼«¿®²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤ÏÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¡Öº£²ó¤ÏÅö¤¿¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢º¬µò¤â¤Ê¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤¦¤Î¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤·Ð¸³¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤â¡Ö¤Ä¤¤Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÌ´¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤à¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÂª¤¨°ã¤¨¤ë¤ÈÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â²Ô¤®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊõ¤¯¤¸¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¤Î¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¹¤®¤Æ³ä¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ç¤â¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¡×¤ÊÅê»ñÀè¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Åê»ñÀè¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖÊõ¤¯¤¸³ô¡Êlottery stock¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Î¼Â¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¿Í¤Ê¤é¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤Î°¤¤¡×¤â¤Î¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼ýÆþ¤ò¡Ö±¿Ç¤¤»¡×¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¡×¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÏË³¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤¹¤ëÃû¸õ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤ï¤º¤È¤â»Ä¶È¤·¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ´¤òÇã¤¦¡×¤Î¤Ï¹â¤¯¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¹¤®¤ë»Ù½Ð¡©¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Çã¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡Êhttps://allabout.co.jp/gm/gc/504482/¡Ë
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)
Êõ¤¯¤¸¹ØÆþ¤ÎÆ°µ¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¡×¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñ¼ÔÏ¢ÌÁ¤¬2006Ç¯¤Ë³«¼¨¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÉÙ¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢Êõ¤¯¤¸¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹³Î¤«¤Ë¡¢Êõ¤¯¤¸¤ËÅöÁª¤¹¤ì¤ÐÂç¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤½¤Î³ÎÎ¨¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤Ç¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´üÂÔÃÍ¤È¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÊ¿¶ÑÅª¤ÊÍø±×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êõ¤¯¤¸¤Î¾ì¹ç¡¢Ê§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Ï¹ØÆþ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1Ëç300±ß¤ÎÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·Î¨¤ÏÌó45¡ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1000±ßÊ¬¤ÎÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤Ï450±ß¤·¤«Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ì´¤ò¤ß¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤Î¤¾¤ßÇö¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¯¡¢±¿Ç¤¤»¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÁª¤Ï´°Á´¤Ë±¿Ç¤¤»¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤äÃÎ¼±¤¬·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¿Í´Ö¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ê±¿»î¤·¡×¡Ê±¿°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¤¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¼«¿®²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤ÏÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¡Öº£²ó¤ÏÅö¤¿¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢º¬µò¤â¤Ê¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤¦¤Î¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤·Ð¸³¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤â¡Ö¤Ä¤¤Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÌ´¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤à¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÂª¤¨°ã¤¨¤ë¤ÈÂçÊÑ¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â²Ô¤®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊõ¤¯¤¸¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¤Î¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¹¤®¤Æ³ä¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ç¤â¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¡×¤ÊÅê»ñÀè¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Åê»ñÀè¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖÊõ¤¯¤¸³ô¡Êlottery stock¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Î¼Â¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¿Í¤Ê¤é¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤Î°¤¤¡×¤â¤Î¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼ýÆþ¤ò¡Ö±¿Ç¤¤»¡×¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¡×¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÏË³¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤¹¤ëÃû¸õ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á°Ê¾å¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡Ö´üÂÔÃÍ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Ç¡Ö±¿Ç¤¤»¡×¤ÎÊõ¤¯¤¸¤ËÌ¿±¿¤ò°Ñ¤Í¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£´üÂÔÃÍ¤¬¥×¥é¥¹¤Ç¡¢¤«¤Ä±¿¤Ë¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤ï¤º¤È¤â»Ä¶È¤·¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ´¤òÇã¤¦¡×¤Î¤Ï¹â¤¯¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¹¤®¤ë»Ù½Ð¡©¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Çã¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡Êhttps://allabout.co.jp/gm/gc/504482/¡Ë
Ê¸¡§Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo!³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òSNS¤äYouTube¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£
(Ê¸:Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë)