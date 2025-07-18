ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ú½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡Û
½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡Ê6·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡132.1Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡130.2Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡126.3Ëü·ï¡Ê125.6Ëü·ï¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê½»ÂðÃå¹©·ï¿ô)
·ë²Ì¡¡4.6%
Í½ÁÛ¡¡3.4%¡¡Á°²ó¡¡-9.7%¡Ê-9.8%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡139.7Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡139.2Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡139.4Ëü·ï¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô)
·ë²Ì¡¡0.2%
Í½ÁÛ¡¡-0.5%¡¡Á°²ó¡¡-2.0%¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡132.1Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡130.2Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡126.3Ëü·ï¡Ê125.6Ëü·ï¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê½»ÂðÃå¹©·ï¿ô)
·ë²Ì¡¡4.6%
Í½ÁÛ¡¡3.4%¡¡Á°²ó¡¡-9.7%¡Ê-9.8%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡139.7Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡139.2Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡139.4Ëü·ï¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô)
·ë²Ì¡¡0.2%
Í½ÁÛ¡¡-0.5%¡¡Á°²ó¡¡-2.0%¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)