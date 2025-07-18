3Ï¢µÙ¤É¤³¹Ô¤¯¡©¿·¥ª¡¼¥×¥óÆ»¤Î±Ø¤ÇËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ª¤ªÆÀ¤ÊµÍ¤áÊüÂê¡õ¿¿²Æ¤ËÀãÍ·¤Ó¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤ç¤¦18Æü¤Ë¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Æ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£3Ï¢µÙ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤·¤é¤¹¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤â¡ªËÜÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆ»¤Î±Ø¤½¤é¤Ã¤ÈËÒÇ·¸¶¡×
¡Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼Ìó5ÇÜ¡×ËõÃã¥½¥Õ¥È¤Î¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
7·î18Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¤½¤é¤Ã¤ÈËÒÇ·¸¶¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¿´¤«¤é¼Ö¤ÇÌó3»þ´Ö¡¢³ÝÀî±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó35Ê¬¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó6Ê¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÒÇ·¸¶¤µ¤È¤êËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªËõÃãÂç´§Àã¤ªÇ»Ãã¥½¥Õ¥È¡×¡Ê580±ß¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËõÃã¥½¥Õ¥È¤Î¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Àè¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤à¤»¤ë¤Û¤É¤Ë¡×¡Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼Ìó5ÇÜ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¿©¤·¤ÆÉ¡¤Ë¤Þ¤Ç¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¥´¥Û¥´¥Û¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Û¤Î¤«¤Ê¶ì¤ß¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤ªÇ»Ãã¥é¥Æ¡×¡Ê780±ß¡Á¡Ë¡¢¤µ¤È¤ê¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÇ»Ãã¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê1¸Ä400±ß¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÞ¤Ï¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ë ¤É¤ó¤Ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â1000±ß
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤Ç¤¹¡£
À©¸Â»þ´Ö¤Ï3Ê¬¤Ç¡¢¤Ê¤¹¤ä¥È¥Þ¥È¤Ê¤É20¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤ò¡¢Âç¤¤á¤ÎÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ1000±ß¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹½÷À¤Ï¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ò»È¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ÎÇÛÃÖ¤òÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
ºÇ½é¤Ë¥·¥¤¥¿¥±¤òÆþ¤ì¡¢¥¥å¥¦¥ê¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ê¤É¤ÇÂÞ¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥¿¥¹¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö3000±ß¡ÊÊ¬¡Ë¤¯¤é¤¤¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËèÆüÌîºÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡×
¤³¤ÎÌîºÚ¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢20Æü¤È21Æü¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤¹¤¯¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤ÇÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÊÉÊ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥àµ¡¤ä¥á¥í¥ó¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¹ë²Ú¤Ç¤¹¡£
¼èºàÃæ¤Ë¤Ï¡¢4Åù¤Î¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¥»¥Ã¥È¡ÊÌó3000±ß¡Ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤¿¤Ã¤¿¿Í
¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤Æü¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÃêÁª²ñ¤Ï¡¢22Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¡î¤Û¤É¡× ´ØÅì¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ë¡ÈÀãÍ·¤Ó¾ì¡É
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤µ¤é¤Ë¤Ï´ØÅì¤Ç¤â¹Ô¤±¤ëÆ»¤Î±Ø¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡ÖÆ»¤Î±ØÌÚ¹¹ÄÅ ¤¦¤Þ¤¯¤¿¤ÎÎ¤¡×¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç¤Ï19Æü¡¢¤Ê¤¹¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤ò¹Ô¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1Ê¬´Ö500±ß¤Ç¡¢ÂÞ¤«¤éÍî¤Á¤Ê¤±¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£ÂÞ¤Ï20¡ß30cm¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶Ñ¤ÏÌó20¸Ä¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨¸áÁ°9»þ¤«¤é¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
20Æü¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼µÍ¤áÊüÂê¤ò¹Ô¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤â1Ê¬´Ö¤Ç500±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§¡ÖÆ»¤Î±Ø ÈøÀ¥¤«¤¿¤·¤Ê¡×¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÎÀãÍ·¤Ó¾ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
19Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢5¡ß10m¤Î¿Í¹©Àã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±ØÄ¹
¡ÖÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3¡î¤Û¤É¡£¤Ò¤ó¤ä¤êÎÃ¤·¤¤¡×
Æ»¤Î±Ø ÈøÀ¥¤«¤¿¤·¤Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¿²Æ¤Ç¤â¡¢Ä«ÈÕ¤Ï15¡îÁ°¸å¤ÇÎÃ¤·¤¯¡¢ÆüÃæ¤Ï30¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£