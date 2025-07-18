¥¹¥Þ¥Û´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¡ª ¼«Å¾¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¾è¤êÉ¬¸«¤Î¡ÈÂ¿µ¡Ç½¥â¥Ë¥¿¡¼¡É¤È¤Ï
»Å»ö¤äÎ¹¹Ô¡¢±ó½Ð¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ÅÚÃÏ´ª¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ò»È¤¦¤È¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ê¥ÓÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜ²È¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÁàºîÀ¤äµ¡Ç½ÌÌ¤ÇÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀìÍÑ¥Ê¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Êµ¡´ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¹ØÆþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇäÃæ¤ÎMAXWIN¡ÖMUFU MotoPlay MS1000¡×¡Ê2Ëü3100±ß¡Á¡¿7·î16Æü¸½ºß¡Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡£
¸ÇÄê¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¼èÄù¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·Ù¹ðµ¡Ç½¤ä¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼É½¼¨¤Ê¤É¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤Î²èÌÌÉ½¼¨¤ä¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼ÄÌÏÃ¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤È¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ë¤ÏGPS¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹ÔÂ®ÅÙ¤ò²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â®ÅÙ¼èÄù¥¨¥ê¥¢¡Ê¥ª¡¼¥Ó¥¹¤ä¼«Æ°°ãÈ¿Â¬Äê¥«¥á¥é¤Ê¤É¡Ë¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡½Ð¤·¡¢ÀÜ¶á»þ¤Ë¤ÏÆâÂ¢¤Î¹â½ÐÎÏ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ê2W¡Ë¤«¤é²»À¼¤ÇÂ®ÅÙÀ©¸Â¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆâÂ¢¤Î¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼²èÌÌ¾å¤Ë¾ï»þÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÏ¿²»¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Bluetooth LE¤ÈWi-Fi¡Ê2.4GHz¡Ë¤ò²ð¤·¤Æ¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¡ÊiPhone¡¿AndroidÎ¾ÂÐ±þ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¡£
¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¡¦Áàºî¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÂÎÆâÂ¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡õ¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼ÄÌÏÃ¤ä¡¢¥¹¥Þ¥ÛÆâ¤Î²»³Ú¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ïÁàºî¤ò¹Ô¤¦¥«¥é¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢5¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¼°¤Ç½Ä²èÌÌÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¡£
²èÌÌ¾å¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤ÆÁàºî¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IP66ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±«¤äÌ¸¤Ê¤É¤Ç¿åÅ©¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤»¤º»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¼«Æ°¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤òÄ´À°¤·¡¢ÉÕÂ°¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²°³°¤Ç¤â¹â¤¤»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°¤ÎZ·¿¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¥ß¥é¡¼Éô¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¡£Ä¾·Â17mm¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê³ÑÅÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢ÃåÃ¦¤â´ÊÃ±¡£¼ÖÎ¾¤«¤éÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼ËÜÂÎ¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄìÉô¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥È¡Ê5VÂÐ±þ¡Ë¤Þ¤¿¤Ïmini USB¥Ý¡¼¥È¡Ê12VÂÐ±þ¡Ë¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤«¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éµëÅÅ¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤òµÏ¿¡¦ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ëmicroSD¥«¡¼¥É¡Ê32GB¡¦1200±ß¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¥ë¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¡Ê2500±ß¡Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¡ÊÄ¾·Â18¡Á40mm¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Ð¡¼¥Þ¥¦¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¡Ê2000±ß¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¯¡¦¼«Æ°¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¶õµ¤°µ¤ò¾ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥ä¶õµ¤°µ¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê2¸ÄÆþ¡¦4000±ß¡Ë¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢Â¿µ¡Ç½¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖMUFU MotoPlay MS1000¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
>> Makuake
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡ÀÑºÜÎÏ¤ÈÈþ´Ñ¤òÎ¾Î©¡£Thule¤Î¿Íµ¤¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅÐ¾ì
¢¡¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡¢eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÄÉ²Ã¤Ç±¿Å¾ÀÊ¼þ¤ê¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Á¤ã¤ª¤¦
¢¡Àö¼Ö¤ÏÌÌÅÝ¡ª¤À¤Ã¤¿¤é¥´¡¼¥É¥ó¥ß¥é¡¼¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀö¼Ö¥°¥Ã¥º¤Çµ¤Ê¬¤ò¥¢¥²¤è¤¦¤¼¡ª