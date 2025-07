西野カナが、7月23日に配信シングルとしてリリースする新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」の新ビジュアルをサプライズ解禁した。 新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」は、毎日をがんばる私たちの背中を後押しする、キラキラとした自己肯定感アップソングだという。ピンク×シャイニーが弾ける新ビジュアルは、ハイポニーテールのヘアスタイルに、キラめくグローブとジュエリーが印象的な、ポジティブオーラに溢れた世界観になっているとのこと。また、同曲の配信ジャケット写真も同時に解禁されている。 ◾️配信シングル「マジカルスターシャインメイクアップ☆」 2025年7月23日(水)▼事前配信予約受付中https://nishinokana.lnk.to/Magical_Star_Shine_Make_Up ◾️<ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”>会場:神奈川・Kアリーナ横浜日程:2025年12月17日(水)、18日(木) ◾️新曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」 2025年7月23日(水)事前配信予約URL:https://nishinokana.lnk.to/Magical_Star_Shine_Make_Up 関連リンク ◆西野カナ オフィシャルサイト◆西野カナ オフィシャルX◆西野カナ オフィシャルInstagram◆西野カナ オフィシャルYouTubeチャンネル

