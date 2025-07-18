À¾Ìî¥«¥Ê¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù¡×¥Ô¥ó¥¯¡ß¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ü¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«
À¾Ìî¥«¥Ê¤¬¡¢7·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º²ò¶Ø¤·¤¿¡£ ¿·¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ô¥ó¥¯¡ß¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥¥é¤á¤¯¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ª¡¼¥é¤Ë°î¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤âÆ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ◾️ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù¡× 2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¢§»öÁ°ÇÛ¿®Í½Ìó¼õÉÕÃæhttps://nishinokana.lnk.to/Magical_Star_Shine_Make_Up ◾️¡ã¥½¥Ë¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥× presents Kana Nishino Special Live ¡ÈChristmas Magic¡É¡ä²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍÆüÄø¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢18Æü¡ÊÌÚ¡Ë ◾️¿·¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù¡× 2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë»öÁ°ÇÛ¿®Í½ÌóURL¡§https://nishinokana.lnk.to/Magical_Star_Shine_Make_Up ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡À¾Ìî¥«¥Ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡À¾Ìî¥«¥Ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡À¾Ìî¥«¥Ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¢¡À¾Ìî¥«¥Ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
The post À¾Ìî¥«¥Ê¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ù¡×¥Ô¥ó¥¯¡ß¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ü¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³« first appeared on BARKS.