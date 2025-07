Creepy Nutsが、現在放送中のTVアニメ『よふかしのうた Season2』オープニングテーマ・エンディングテーマに起用されている新曲「Mirage / 眠れ」のアニメシングル盤が、9月10日に発売することを発表した。 本作には、オープニングテーマ「Mirage」、エンディングテーマ「眠れ」の2曲に加え、両曲のインストゥルメンタルバージョンを収録。さらに特典映像として、TVアニメ『よふかしのうた Season2』のノンクレジットオープニング&エンディングムービーも収められており、ファン垂涎の内容となっている。 加えて、今作のジャケットビジュアルは、前回の『よふかしのうた』オープニングテーマにもなっていたシングル「堕天」と同様に、原作・コトヤマ氏がこのシングルのために特別に描き下ろしたスペシャルイラスト。作品世界と楽曲がより一層深くリンクする、アニメファンにも音楽ファンにもたまらないパッケージとなっている。 ◾️シングル「Mirage / 眠れ」2025年9月10日(水)発売TVアニメ『よふかしのうた Season2』オープニングテーマ/エンディングテーマ 期間生産限定盤AICL-4786〜4787 2,300円(税込)予約:https://smar.lnk.to/Mirage_Nemure ◆収録曲 [CD] 1.Mirage 2.眠れ 3.Mirage (Instrumental) 4.眠れ (Instrumental) [BD]・TVアニメ『よふかしのうた Season2』ノンクレジットオープニング・ムービー・TVアニメ『よふかしのうた Season2』ノンクレジットエンディング・ムービー ◆店舗特典・Amazon:メガジャケ(アニメ絵柄)・アニメイト:ましかくブロマイド(アニメ絵柄)・応援店:ポスター ◆ツアー会場予約特典ステッカーシート ◆デジタルシングル「Mirage」配信リンク:https://smar.lnk.to/Mirage ◆デジタルシングル「眠れ」配信リンク:https://smar.lnk.to/Nemure ◾️<Creepy Nuts ONE MAN TOUR 「LEGION」>特設サイト:https://creepynuts.com/onemantour_legion2025/ ※終了公演は省略2025年7月26日(土)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)2025年8月11日(月・祝)神奈川県 Kアリーナ横浜2025年8月12日(火)神奈川県 Kアリーナ横浜2025年9月6日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 A館2025年9月13日(土)大阪府 大阪城ホール2025年9月14日(日)大阪府 大阪城ホール チケット一般発売中https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=F6220003 ■TVアニメ『よふかしのうた Season2』作品情報 ○イントロダクション“夜はまだ終わらない” 吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。 「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。 吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。ナズナの隠された過去とは?なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか?そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――? コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる! ○放送日時7月4日(金)スタート 毎週(金)23時30分〜24時 ○出演者夜守コウ:佐藤 元七草ナズナ:雨宮 天朝井アキラ:花守ゆみり桔梗セリ:戸松 遥平田ニコ:喜多村英梨本田カブラ:伊藤 静小繁縷ミドリ:大空直美蘿蔔ハツカ:和氣あず未夕 真昼:小野賢章秋山昭人:吉野裕行鶯 […]

