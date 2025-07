崎山蒼志が2025年10〜12月に<弾き語りツアー2025『ダイアリー』>を開催することを明らかにした。 弾き語りツアーは2023年以来となる約2年ぶりの開催。初の韓国公演を皮切りに、広島、仙台、札幌、金沢、東京、大阪、高松、名古屋、福岡と海外1か所、日本国内9か所の計10か所を巡る。 崎山が注目を浴びるきっかけとなった「Samidare」はライブごとに進化を重ねており、今回のツアーでも毎公演異なる「Samidare」が生み出されることだろう。また、ストリーミング総再生回数1億回を超えたTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」EDの「燈」は、崎山蒼志の代表曲として国内外で愛されており、特に初訪韓となる韓国公演では、オーディエンスの反応にも期待が膨らむ。 ツアータイトル「ダイアリー」からも想像できるように、10公演各公演すべてが記憶に刻まれるようなツアーになること間違いない。 オフィシャルモバイルファンクラブ「寝返りの湯」では、本日より日本国内公演のチケットのファンクラブ先行を7月27日(日)まで受付中。 崎山蒼志本人からもツアーに先立ちコメントが届いた。 ◆ ◆ ◆ ◾︎崎山蒼志 コメント弾き語りツアーが10月からスタートします!初・韓国から始まり東京まで、全10箇所を回るツアーです。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。よろしくお願いいたします! ◆ ◆ ◆ <弾き語りツアー2025『ダイアリー』>10月18日(土)【韓国】WEST BRIDGE 弘大開場 17:00 / 開演 18:00[問い合わせ]RUIYING JAPAN (Mail:ruienminfo@naver.com / Tel:82-70-4458-3351) 10月26日(日)【広島】広島 Live space Reed開場 15:30 / 開演 16:00[問い合わせ] YUMEBANCHI(Tel:082-249-3571) 11月7日(金)【宮城】仙台 ROCKATERIA開場 18:30 / 開演 19:00[問い合わせ] G.I.P(https://www.gip-web.co.jp/t/info) 11月9日(日)【北海道】札幌 Bassie Hall開場 15:30 / 開演 16:00[問い合わせ] WESS(Mail:info@wess.co.jp) 11月15日(土)【石川】金沢GOLD CREEK開場 15:30 / 開演 16:00[問い合わせ] FOB金沢(Tel:076-232-2424) 11月24日(月・祝)【東京】恵比寿LIQUID ROOM開場 15:00 / 開演 16:00[問い合わせ] HOT STUFF PROMOTION(Tel:050-5211-6077) 11月28日(金)【大阪】大阪 LIVE HOUSE Banana Hall開場 18:30 / 開演 19:00[問い合わせ] […]

