¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä³«ºÅ·èÄê¡£¿·¶Ê¡Ö»°ÃãÊª¸ì¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹&MV¸ø³«·èÄê¤â
¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò2026Ç¯2·î17Æü¤Ë³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê¡Ö»°ÃãÊª¸ì¡×¤ò7·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢MV¤â¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ Æ°²è ËÜÈ¯É½¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò½ä¤ëÁ´19¸ø±é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó&ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãÏ·¤¤¤Æ¤â¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¥Ä¥¢¡¼vol.6¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ Åìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëËÜµòÃÏ¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³«±éÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡£ÂåÉ½¶Ê¤Î¡ÖËÜÅö¤Ï¤Í¡¢¡×¤ä¡Ö¥´¥ß¿Í´Ö¡¢²¶¡×¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡¢¥Ð¥ó¥É½é´ü¤«¤éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤äºÇ¿·¶Ê¡Ö´ØÇòÀë¸À¡×¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ìËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¹ç¿Þ¤Ç±ÇÁü¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡ÊG¡Ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ËÌÏ¤·¤¿¡É¥ä¥ó¥¹¥¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡Ö»°ÃãÊª¸ì¡×¤ò7·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ ¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤¬½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2023Ç¯2·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¶Ê¡Ö¤é¤·¤¯¡×¤òBGM¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤Î·ëÀ®Åö»þ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÌó5Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤òÃ©¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î17Æü¤Ë¼«¿È½é¡¢¤µ¤é¤ËºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¶Ê¡Ö¤é¤·¤¯¡×¤Î²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢2023Ç¯3·î¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ë³«ºÅ¤·Ìó7,000¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÌî³°²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ä¤Ë½à¤¨¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤¼¤ÒÌÜ·â¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ 7·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö»°ÃãÊª¸ì¡×¤Ï¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç°ÕÃÏ¤ÃÄ¥¤ê¤ÊÃË¤È¤½¤ÎÎø¿Í¤Î¡É»°Ãã¡É¤Ç¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë³Î¤«¤Ê°¦¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¡Ö´ØÇòÀë¸À¡×(2025.4¥ê¥ê¡¼¥¹)¤ËÂ³¤¯ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°ÂèÆóÃÆ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ï¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¡Êex.The SALOVERS,THE 2¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Í¥¹¤«¤Ä¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ ¤Þ¤¿¡¢¡Ö»°ÃãÊª¸ì¡×¤ÎMV¤â7·î19Æü0»þ¤ËYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð±é¤·¡¢»°¸®Ãã²°¤òÎý¤êÊâ¤¯¤«¤ä¤æ¡¼¤ä¡¢²Î»ì¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡É·Ü¥¸¥í¡¼ »°¸®Ãã²°Å¹¡É¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯°û¿©¤ä±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤Í¡¢¡×¤ä¡Ö¥´¥ß¿Í´Ö¡¢²¶¡×¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤ÎMV¤ò¼ê¤¬¤±¤ë·³»ÊÂó¼Â¤¬Ì³¤á¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÊöÂóÌé¤¬»£±Æ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î·èÄê¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤È¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤Îº£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ ◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»°ÃãÊª¸ì¡× 2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹ÇÛ¿®URL¡§https://jvcmusic.lnk.to/ys_SanchaMonogatari ◾️¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30 [¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â]¡¦¥ä¥ó¥¹¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼²ñ°÷¸ÂÄê Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥È¡¡39,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊºÇÁ°ÎóËç¿ô¸ÂÄê<Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµÆâÍÆ>¢¨¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°Îó³ÎÊÝ¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥ó¡õ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¢¨Âç³ô¼çÍ¥ÂÔ·ôÇÛÉÛ(ÆÃÀ½VIP PASS¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼)¢¨ÊªÈÎÍ¥Àè¥ì¡¼¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ ¡¦ÄÌ¾ïÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡6,969±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä [Àè¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë]FC²ñ°÷¡Ê¥ä¥ó¥¹¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ËºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡Ý7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë23:59 ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Ý8·î11Æü¡Ê·î¡Ë23:59 ¢§¾ÜºÙhttps://www.yangskinny.com/feature/budokanlive_2025 ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯ ¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
The post ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä³«ºÅ·èÄê¡£¿·¶Ê¡Ö»°ÃãÊª¸ì¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹&MV¸ø³«·èÄê¤â first appeared on BARKS.