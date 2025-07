2024年11月にメジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースしたGLIM SPANKY。それを携え全国8都市を回るワンマンツアー<All the Greatest Dudes Tour 2025>を2025年2月から3月にかけて行った彼らが、アンコールツアー<All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”>を、6月27日から全国7カ所で開催した。 ◆GLIM SPANKY 画像 今回のツアーは、ベストアルバム収録曲の中から「前回やりきれなかった楽曲」を中心にセットリストが組まれている。デビュー以来、オーセンティックなロックミュージックはもちろん、サイケデリックロックやアシッドフォーク、シティポップ、さらには現在進行形のJ-POPまでさまざまな要素を取り入れながら、唯一無二のオリジナリティを獲得してきた彼ら。その懐の大きさ、無尽蔵なまでの引き出しの多さを見せつける圧巻の2時間となった。 筆者が観たのは7月11日、東京都・恵比寿The Garden Hallにて開催された公演。本ツアーが実現するきっかけとなった大阪府・味園ユニバースでの閉店前ラストライブを皮切りに、岡山県・YEBISU YA PRO、福島県・郡山HIPSHOT JAPAN、そして新潟・NIIGATA LOTSを経ての、これが5公演目となる。定刻となり、暗転したステージにサポートメンバーの武並J.J.俊明(Dr)、栗原大(Dr)、杉本亮(Key)とともに、松尾レミ(Vo, G)と亀本寛貴(G)が姿を現わす。 会場全体を振わせるような大歓声が湧き上がる中、まずは5月12日にリリースされた最新曲「衝動」からこの日のライブをスタートした。クイーンの「We Will Rock You」やジョーン・ジェット&ザ・ブラックハーツの「I Love Rock ’n’ Roll」を彷彿とさせる、力強いドラムとアンセムコーラスによって、オーディエンスのボルテージは序盤から一気に上昇していく。 シンプルかつヘヴィなスタジアムロックかと思いきや、意表をつくセクションを途中に挟む「衝動」の緻密なアレンジに唸っている間もなく「TV Show」へ。松尾がトレードマークの赤いリッケンバッカーギターをかき鳴らし、人力ブレイクビーツともいうべき独特のドラミングと抑揚の効いたメロディラインが、サビのカタルシスを一層引き立てるライブの定番曲である。 咽び泣くような亀本のエレキギターに導かれ、疾走感あふれるロックナンバー「不幸アレ」のイントロが繰り出されると、オーディエンスは拳を振り上げながら大きな掛け声で応える。サビはリズムが倍になったり半分になったり、まるで軌道の外れたローラーコースターで爆走しているかのようだ。 奇しくも同じキーを持つ楽曲が3曲並び、それによってGLIM SPANKYワールドへと一気に引き込まれたところで「サイケデリックコーナー」へ。松尾が自身の趣味を炸裂させたという「BIZARRE CARNIVAL」は、跳ねるようなリズムに乗り、入り組んだコード進行とファルセットを駆使した彼女のボーカルがふわふわと舞う。続く「The Flowers」は、ベースがペダルノートを用いた浮遊感あふれる楽曲。アシッドフォークやスワンプロックのエレメンツも随所に散りばめられており、聴くたびに新たな発見がある。ギブソンSGを抱えた松尾と、同じくギブソンのレスポールを抱えた亀本が、向き合いながらギターを奏でる様子にも胸が熱くなった。 初期ディープパープルの持つサイケデリアを現代にアップデートさせたような「THE WALL」は、まるでインド音楽のラーガをも彷彿とさせるメロディが肝。一転して雄大なランドスケープが広がるアーシーなサビとの鮮やかなコントラストも魅力的だ。音源ではLOVE PSYCHEDELICOとコラボを実現した「愛が満ちるまで」は、パーカッションのリズムに乗せ松尾のアコギと亀本のスライドギターが絡み合う、ザ・ローリング・ストーンズの「Sympathy for the Devil」を思わせる、サイケで呪術的なアレンジ。曲の後半では亀本がステージ中央の縁に立ち、体を弓のようにしならせ速弾きギターソロを放つとフロアは大歓声に包まれた。 ここで、ファンへのアンケートで上位に入ったという「吹き抜く風のように」を披露。3rdアルバム『BIZARRE CARNIVAL』のリード楽曲で、ささくれ立つギターのアルペジオに絡む抑揚を抑えたメロディが、サビで一気に跳躍する。〈どこにもない 縛られるものなどない/宗教や戦争も 僕にはないのさ〉〈転がる石の様に 吹き抜く風の様に/ブレやしない魂を […]

