À¼Í¥³¦¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡¦¹áºä¤µ¤¤¬½é¿åÃå¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¸ì¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥È»£±Æ»þ¤Ï¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë¤¯¤é¤¤Ê¢¶Ú¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¡Ø¤ä¤ê¤¹¤®¡Ù¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
º£Ç¯5·î26Æü¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤23¹æ¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿À¼Í¥¤Î¹áºä¤µ¤¡Ê¤³¤¦¤µ¤«¡¦¤µ¤¡Ë¡£½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¿åÃå»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂçÈ¿¶Á¡£¤½¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Øºé¤¸Ø¤ì¡£¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Âç¹¥Êª¤Ç¤¢¤ëÌý¤½¤Ð¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ASMR¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤â¼ýÏ¿¡£5·î´ü¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£²ó¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ØËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹áºä¤µ¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸
¨¡¨¡½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Øºé¤¸Ø¤ì¡£¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹áºä¡¡º£¤Þ¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢Èª°ã¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ê¡©¡¡¤Ã¤Æ¡£È¯Çä¸å¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤è¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤´¶ÁÛ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¨¡¨¡ÆÉ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹áºä¡¡»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¿åÃå¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ï¤º¡£»ä¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤ò3ºýÇã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤«¡ÖÍ½È÷¤È²ñ¼Ò¤ÇÉÛ¶µ¤¹¤ëÍÑ¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤è¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤Ï¤ª¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ã»´ü½¸Ãæ¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹áºä¡¡Ã»´ü´Ö¤Ç¤ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆù´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ·¿¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¹ü³ÊÅª¤ËÌµÍý¤Ç......¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È¡¢¤Û¤É¤è¤¯¶ÚÆù¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¿©»ö¤òÀáÀ©¤·¡¢¹Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Øºé¤¸Ø¤ì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë¤è¤ê
¨¡¨¡ÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤ò·×²èÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹áºä¡¡ËÜÅö¤Ï¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È»£±Æ¤Î¤È¤¤â¤Ã¤ÈÊ¢¶Ú¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã´ÅöÊÔ½¸¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡ª¡¡¤â¤¦¾¯¤·¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂÎ·Ï¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶Ú¥È¥ì¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯ÆÃ½¸¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜµ¤¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹áºä¡¡¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ý¡¼¥º¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÀè¤Þ¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹áºä¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¼êÀè¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ½÷À¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÉáÃÊ¤«¤éÄÞ¤ò¿¤Ð¤¹½¬´·¤â¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¤¥ë¤â¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·ÄÞ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥±¥¢¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤Ï»¨»ï¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡À¼¤Î¤ª»Å»ö¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¸«¤»Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹áºä¡¡À¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢360ÅÙ¤«¤é¿§¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò»£¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤ÊÉ½¾ð¡¢¹¥¤¤Ê³ÑÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÊªÂ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÉ½¾ð´ÉÍý¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£²ó¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ËASMR¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìý¤½¤ÐÀìÌç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤Û¤ÉÌý¤½¤Ð¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¹áºä¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤âÌý¤½¤Ð¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹áºä¡¡Åº¤¤¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿PART1¤È¡¢»ä¤¬ºî¤Ã¤¿Ìý¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿PART2¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åº¤¤¿²¡ÊPART1¡Ë¤¬¤·¤Ã¤È¤ê·Ï¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìý¤½¤Ð¡ÊPART2¡Ë¤Î¤È¤¤¹¤´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¤ÎÌý¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤ÎÉ½¾ð¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¹áºä¡¡»£±ÆÅöÆü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ò¶Ø¤·¤¿Ìý¤½¤Ð¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î¡Ø¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁª¤Ü¤¦¤«Çº¤ó¤À¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Øºé¤¸Ø¤ì¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿HIROKAZU¡Ë¤è¤ê
¨¡¨¡Ìý¤½¤Ð¤ò²æËý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¹áºä¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿É¤«¤Ã¤¿......¡£Ìý¤½¤Ð¤Ï¡¢¤Û¤ÜËè½µ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î³èÎÏ¤Î¸»¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ª»Å»ö¤ÇÉáÃÊ¹Ô¤«¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ìý¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤ò¿·µ¬³«Âó¤¹¤ë¤Î¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡¢º£Æü¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À......¡×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤Ü¡¼¤ó¤È¤·¤Ê¤¬¤éµ¢¤ëÆü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£²æËý¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ì¿¿¤Ë½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ëOK¤Ç¤¹¤±¤É¡ª
¨¡¨¡Ìý¤½¤Ð°¦¤¬¶¯¤¤......¡£¤¤¤Ä¤«Ìý¤½¤Ð¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹áºä¡¡ËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤«½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡×¤Î¹áºä¤µ¤´Æ½¤¡¡Ìý¤½¤ÐÈÇ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ì©¤«¤Ê´êË¾¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ºÇ¶á¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹áºä¡¡ÀéÂÌ¥öÃ«¤Ë¤¢¤ë¡ÖChicks¡×¤µ¤ó¡ª¡¡¤ªÅ¹ºî¤ê¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î½÷ÀÎ¨¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ìý¤½¤Ð¼«ÂÎ¤âÌµÅº²ÃÌµ²½Ä´¤Ç¡ÖÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡·Üµû²ð·Ï¤À¤«¤é¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Ê¬ÀÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹áºä¡¡Ê¬ÀÏ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Àå¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤éÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢´ë¶ÈÈëÌ©¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÊ¹¤±¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤È¤Ç¿©¤Ù¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬¼ñÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î²Æ¡¢Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹áºä¡¡¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²ÆìÊýÌÌ¤ÎÎ¥Åç¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤âµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ë¿À»Ò¸µÅç¡Ê¤ß¤³¤â¤È¤¸¤Þ¡Ë¤È¤¤¤¦Åç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎºÇÆñ´Ø¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·ãÎ®¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥·¥ã¡¼¥¯¤Î·²¤ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¡£°ì½ï¤Ë±Ë¤°¤Î¤¬Ì©¤«¤ÊÆ´¤ì¤Ç¤¹¡£²¼¼ê¤·¤¿¤éÎ®¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·±Îý¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ëº£²ó¤Ï¿åÃå¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¹áºä¡¡Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡Ö¹áºä¤µ¤´Æ½¤¤ÎÌý¤½¤ÐËÜ¡×¤Î½ÐÈÇ¡ª¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌý¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìý¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Ç»£¤Ã¤¿»ä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç4¥³¥ÞÌ¡²è¤âºÜ¤»¤Æ¡¢Á´ÉôÀ¹¤ê¤Î1ºý¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤ÎËÜ¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¨¡¨¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡©
¹áºä¡¡»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢È¿¶Á¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤ÀÈ©´¨¤¤»þ´ü¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏÃÈ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£³¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤È°ì½ï¤Ë¡¢Çò¤¤º½ÉÍ¤ËÀÄ¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¹áºä¤µ¤¡Ê¤³¤¦¤µ¤«¡¦¤µ¤¡Ë
5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹157Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áAB·¿¡¡
¼ñÌ£¡áÌý¤½¤ÐÅ¹½ä¤ê¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¡
ÆÃµ»¡á»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢±Ë¤°¤³¤È¡¡
¡»¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Á¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@atsugirisakitan¡Û¡¡
¸ø¼°Ìý¤½¤ÐInstagram¡Ú@konoyoisabura¡Û¡¡
¹áºä¤µ¤ VOICE PHOTO BOOK¡Øºé¤¸Ø¤ì¡£¡Ù »£±Æ¡¿HIROKAZU ²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿±§ÅÄÀî²ÂÆà»Þ¡¡»£±Æ¡¿¤Þ¤¯¤é¤¢¤µ¤ß