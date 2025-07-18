¡ÚME:I¡¦SHIZUKU¡Û°µÅÝÅª¤Ê²µ½÷´¶♡ ¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤³¤Ê¤¹¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥ÈÍá°á¡×¤Þ¤È¤á

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INFORMATION

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PROFILE

SHIZUKU

¤·¤º¤¯¡ü2004Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£

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