¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¡×¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤Î·§ËÜÁªµó¶è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¢£½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー
Åê³«Æü¤¬2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿»²µÄ±¡Áªµó¡£»²±¡Áª¼èºà¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÆ£ÌÚµ¼Ô¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£ÌÚ»ç±ñµ¼Ô
¤¤ç¤¦¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¤Î·ãÀï¡ª·§ËÜÁªµó¶è¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏKKT¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿½ªÈ×¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー
¾ðÀªÄ´ºº¤Ï7·î12Æü¤«¤é15Æü¤ËÅÅÏÃ¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤¤¡¢¼èºà¤â²ÃÌ£¤·¤Æ½ªÈ×¤Î¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î³ùÅÄÁï¸õÊä¤È¼«Ì±ÅÞ¡¦¸½¿¦¤ÎÇÏ¾ìÀ®»Ö¸õÊä¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î»³¸ýÀ¿ÂÀÏº¸õÊä¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHKÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎÎ©²Ö¾¡¼ù¸õÊä¤Ï¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー
Ä´ºº»þÅÀ¤«¤é¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Äê¿ô¤ï¤º¤«1¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£Æ£ÌÚ»ç±ñµ¼Ô
¤³¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊýÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤·§ËÜÂç³ØË¡³ØÉô¤Î°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ²¦¹ñ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë·§ËÜ¤ÇÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤Å¸³«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊª²Á¹âÂÐºö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬ÁèÅÀ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¯ºöÏÀÁè¤¬¿¿ÀµÌÌ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÎÉ¤¤·Á¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー
·§ËÜ¤Î»²±¡Áª¤ÇÌîÅÞ¸õÊä¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¾ðÀª¤Ï¡¢¶áÇ¯¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¡©
¢£Æ£ÌÚ»ç±ñµ¼Ô
»²±¡Áª¤Î·§ËÜÁªµó¶è¤ÇÌîÅÞµÄ°÷¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð2007Ç¯°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¶µ¼ø¤Ï¡¢·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¯ºö¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¤ò°Õ»×É½¼¨¤¹¤ë¡ÖÀ¯ºöÁªÂòÁªµó¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー
°ìÊý¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿ô»ú¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¢£Æ£ÌÚ»ç±ñµ¼Ô
¡ÖÅêÉ¼Àè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í3³ä¡×¡£¾ðÀªÄ´ºº¤ÇÅêÉ¼Àè¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
¢£½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー
¤Ä¤Þ¤ê¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÅêÉ¼Àè¤òÅú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤À·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Æ£ÌÚ»ç±ñµ¼Ô
¤³¤Î3³ä¤Î¹ÔÊý¤¬Áªµó¤Î·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·§ËÜÂç³Ø¤Î°ËÆ£¶µ¼ø¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·§ËÜÂç³Ø¡¦°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø
¡ÖÁªµó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤Ë¤É¤¦¤»¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤±¤Éº£²ó¤ÎÁªµó¤ÏÈó¾ï¤ËÀÜÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ‟ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁªµó¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤·¤¿·ë²Ì¤¬²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤¿Áªµó¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅêÉ¼½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Æ£ÌÚ»ç±ñµ¼Ô
»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÇ¤´ü¤Ï6Ç¯¤Ç²ò»¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò·è¤á¤ë¿µ½Å¤Ê¿³µÄ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë³§¤µ¤ó¤Î°ìÉ¼¤¬¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー
Äê¿ô¤ï¤º¤«1¤Î·§ËÜÁªµó¶è¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤·ãÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£