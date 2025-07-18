Æ£ËÜÈþµ®¡¡Éþ¤òÇã¤¦»þ¤Ë»îÃå¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Î´ª¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Éþ¤òÇã¤¦»þ¤Ë»îÃå¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡¢Éþ¤òÇã¤¦»þ¤Ë¡Ö»îÃå¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î´ª¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î´ª¤¬¡Ö·ë¹½Åö¤¿¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó»îÃå¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½Õ¤ÏÉþ¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤¿¤á¡Ö°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë»îÃå¤¹¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë»îÃå¤µ¤»¤ë¤â¤ó¤Í¡£Éþ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ÎÃµ¤½¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤è¤Í¡£Æñ¤·¤¤¤·¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯¼è¤Ã¤¿¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Ê¤ó¤ÆÃå¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤³½Ð¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Æ°¤¤Å¤é¤¤¤¸¤ã¤ó¡£½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¤¤ë¤è¡£°Õ¼±¹â¤¤¿Í¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤µ½Å»ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬¤±¤µ¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤È¡¢Æ°¤¤Å¤é¤¯¤Æ¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤òÃå¤ë¥¿¥¤¥×¤È¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡ÇØÃæ¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥ê³«¤¤¤¿Éþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©ÇØÃæ³«¤¤¤Æ¤Æ¡£¤â¤¦¤Ê¤ó¤«Ãå¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤â¤¦Éþ¤Ï¹¥¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹¥¤¤Ê¤ÎÃå¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£