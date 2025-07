¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È♡MASH½é¤Î¥µ¥Þー¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸ÂÄê³«ºÅ¡ª

ファッションやビューティーを牽引するマッシュホールディングスが、2025年8月1日~5日の5日間限定で「MASH SUMMER WEEK 2025」を初開催!記念すべき第1回目のミューズは、世界中で愛され続ける「ハローキティ」。限定アイテムや診断コンテンツ、豪華ノベルティなど、可愛さと特別感が詰まった企画が盛りだくさん♡この夏だけの限定体験をぜひお見逃しなく。

ハローキティと楽しむ限定コンテンツ



「MASH SUMMER WEEK 2025」では、SNIDELやgelato piqueなど人気ブランドから限定アイテムが登場。

さらに「MASH SUMMER BRAND診断」では、いくつかの質問に答えるだけで、自分にぴったりのブランドをハローキティがナビゲート♡

診断結果は名前入りデジタルレターとして受け取れ、SNSでもシェア可能。夏のスタイルをもっと楽しく見つけられます。

Speedoの水着で叶える♡夏の大人リラックススタイル提案

豪華ノベルティやお得なキャンペーンも!



ハローキティ ステッカー

ハローキティ トートバッグ

ハローキティ BIG チャーム

期間中は、購入者限定のハローキティオリジナルノベルティが登場。ステッカーやトートバッグ、BIGチャームなど可愛いアイテムが勢揃い。

さらに、新規アプリダウンロードで最大2,000円OFFクーポンがもらえるほか、ポイント22%付与や10%OFFキャンペーン、48時間限定タイムセールも実施!

ラッピング無料サービスも嬉しいポイントです。

SNS投稿で素敵なプレゼントが当たる



「MASH SUMMER BRAND診断」の結果をSNSでシェアすると、抽選で18名に診断で登場するブランドの全身コーディネートが当たるチャンスも!

応募は8月1日~5日まで。診断とSNS投稿で、夏のおしゃれがもっと楽しくなるかも♪

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661392

この夏はMASHでとびきり可愛い時間を♡



「MASH SUMMER WEEK 2025」は、ファッションもお得も可愛さもぜんぶ詰まった特別な5日間。ハローキティと一緒に、自分だけのスタイルを見つけたり、限定アイテムやノベルティを手に入れたり。

SNSでのシェアも忘れずに、MASHの夏祭りを満喫してみてくださいね。特別な夏の思い出をMASHと一緒に作りましょう。