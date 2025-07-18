¡Ö¥ª¥Ë¥ã¥ó¥³¥Ý¥ó°¦°î¤ì¤ëÃ»ºý¤ò¡Ä¡×³§Æ£°¦»Òà¤ª¤Ò¤È¤êÍÍá¶¥ÇÏ¡¦´ÑÀï»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡¡¼«¿È¤Î´ê¤¤¤Ï¡Ö10ËüÇÏ·ô¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖÁÖ¤ä¤«¡ªº£Æü¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò¤¬½Å¾Þ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÍè¾ì¤òÊó¹ð¤·¡¢´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤ÇG3¼·Í¼¾Þ(¼Ç2000m)¤¬³«ºÅ¡£¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤â¤Ò¤È¤êÊ¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¡¡¿©¤Ù¤Æ¥ì¡¼¥¹¸«¤Æ¥Ñ¥É¥Ã¥¯¸«¤Æ°û¤ó¤Ç¡Ä¤Ê¹¬¤»»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÇò¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¼Ç¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ëÈÇ¤ÎÁ°¤Ç¼«»£¤ê¤Ç¤Î¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼·Í¼¾Þ¤ÏËÜÌ¿¤Î¥³¥¹¥â¥Õ¥ê¡¼¥²¥ó¤¬ÁÖ²÷¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ÇÎÙ¤Î½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤ÈÂç´î¤Ó¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ª¥Ë¥ã¥ó¥³¥Ý¥ó°¦°î¤ì¤ëÃ»ºý¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ø¤¢¤ì½ñ¤¤¤¿Êýº£Âç´¿´î¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡Ù¤È¿§¡¹´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡³§Æ£¤ÎÃ»ºý¤Ë¤Ï¡Ö10ËüÇÏ·ô¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÙ¤ÎÃ»ºý¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥Ë¥ã¥ó¥³¥Ý¥ó¤¬¤â¤¦°ìÅÙµ±¤¯¡×¤È´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡£
¡¡¼·Í¼¾Þ¤Ç¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥ª¥Ë¥ã¥ó¥³¥Ý¥ó(¤»¤óÇÏ¡¦6ºÐ)¤¬3Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢2022Ç¯¤ÎµþÀ®ÇÕ°ÊÍè¤Î½Å¾ÞÆþ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÖ¤ä¤«¡ªº£Æü¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Öº£Æü¤âÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÎ¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅìËÌ¤Ë½÷¿ÀÍÍ¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡Á¡×¡ÖÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£