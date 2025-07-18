BD¡È¥É¥¿¥¥ã¥ó¡ÉÈÓÅÄ¾À®¡Ö¹Â¸ý¤µ¤ó¤È»ö¶È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¡¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿ÏÀ
¡¡¡ÖBREAKING¡¡DOWN16¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó16¡Ë¡×¡ÊBD¡Ë¤ò¡È¥É¥¿¥¥ã¥ó¡É¤·¤¿ÈÓÅÄ¾À®¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£BD¤ÎCOO¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤«¤é¤ÎLINE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó16¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇSATORU¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÈÓÅÄ¡£¤·¤«¤·Âç²ñ2ÆüÁ°¤Ë½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤â¤¤¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Á´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²æËý¤·¤Æ½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎLINE¤Ç¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°ÊÁ°¤«¤é¤Î¹Â¸ýÍ¦»ùCOO¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬ÍýÍ³¤È¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹Â¸ý»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¿Í¤âÎ¥¤ì¤ë¤·¡¢»ö¶È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¡¡¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Öº£²ó¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤¬¡×¤Ê¤É¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢BD¤Ë»²Àï·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Î¥Ã¥³¥ó»ûÅÄ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤ÆÂÐÃÌ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Î¥Ã¥³¥ó¤«¤é¡Ö¡Ê¹Â¸ý»á¤«¤é¡Ë¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¹Â¸ý¤µ¤ó¤È»ö¶È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Þ¤º¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î±¿±Ä¤È²¶¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤·¡¢²¶¼«¿È¤Ï±¿±Ä¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¹Â¸ý¤µ¤ó¤È¤Ï¡È»î¹ç¤Ï²¿»þ¤«¤é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¾¯¤·ÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢»ö¶È¤ÎÏÃ¤È¤«¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£