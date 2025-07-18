TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌÌîÉð¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖSCO¥°¥ë¡¼¥× ¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚËÌÌîÉð¡Û¡Ö¤¢¤È²¿ËÜ¤«¤ä¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×±Ç²èºî¤ê¤Ë¸ÀµÚ ¡Ö¥ê¥¿¥¤¥¢¤ÎÂÎÀª¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹



¿·CM¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ê»£±Æ¤Î¡Ë2¡Á3ÆüÁ°¤À¤È»×¤¦¡£¤¦¤Á¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ÏÄ´Î§¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉèÌÌ¤ò¸«¤Æµ×¡¹¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´Î§¤¬°­¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¡É ¤È¡¢µÞ¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ ¡È¤¼¤ó¤¼¤ó¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤Ï¥×¥í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²»¤Ï½Ð¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤¬°ã¤¦¡É ¤È¡¢»£±ÆËÜÈÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 


Â¾¤Ë¤â¡¢ËÌÌî¤µ¤ó¼«¤éÉ®¤ò¤È¤Ã¤¿³¨²è¤äËÌÌî¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾®Æ»¶ñ¤«¤é¤Ê¤ëÂç¼ù¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëº£²ó¤ÎCM¡£ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¥Ô¥¢¥Î¤È¤«³¨¤È¤«¿§¡¹¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥®¥ã¥é¤â¤Ã¤È¤â¤é¤¨¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É ¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 


¤Þ¤¿¡¢ËÌÌî¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¡Ö¤¢¤È²¿ËÜ¤«¤ä¤é¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦...¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥ê¥¿¥¤¥¢¤ÎÂÎÀª¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É ¤È¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ë¸ÀµÚ¡£
 



 ¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿§¡¹¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤¬Íè¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£¡ÖÁþ¤Þ¤ì¤Ã»ÒÀ¤¤Ë¤Ï¤Ð¤«¤ë¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ç²è¤Î¤ª¤«¤²¡£³°¹ñ¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¶¸¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡É ¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 


SCO¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¡Ø105Ç¯³è¤­¤ë¡Ù¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û