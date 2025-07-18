¡Ú¤µ¤¢¡¢ÅêÉ¼¤Ø¡£¡Û»ä¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ëÍýÍ³⑪¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÆüËÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ï7·î20Æü¤Ç¤¹¡£1É¼¤ËÂ÷¤¹»×¤¤¤ò¡¢ÍÌÀ³¤¤Î¥Î¥êÍÜ¿£¶È¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Î¥êµù»Õ¡¦Çßº¬ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê38¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÆüËÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î1É¼¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢À¸³è¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô²¤ÎÍÌÀ³¤¤Ç¡¢Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Î¥ê¤ÎÍÜ¿£¤ò15Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÇßº¬ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Çßº¬¤µ¤ó
¡Ö¼«Á³Áê¼ê¤Ê¤Î¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÊ¬¡¢Êä½þ¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤Æ»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡£ºÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÊä½þ¤ä¼«±Ä¶È¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤ò²õ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Î¡£°Â¿´¤·¤Æ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤µ¤¢¡¢ÅêÉ¼¤Ø¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2025Ç¯7·î17Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷