¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ö¸ø¼°¥×¥í¥°¥é¥à¡×7·î22ÆüÈ¯Çä¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼¡õÀ¾Éð¡¦º£°æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·ÇºÜ
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ê23Æü¡áµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡¢24Æü¡á²£ÉÍ¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥×¥í¥°¥é¥à¤ò7·î22Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤È¤·¤Æºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤ÈÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢7·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¥¯¥¶¥à¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¤Î½Ð¾ìÁª¼êÌ¾´Õ¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äê²Á¤ÏÀÇ¹þ¤ß1200±ß¤Ç¡¢È¯Çä¾ì½ê¤ÏNPB¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¡¡°ìÉô½ñÅ¹¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼³«ºÅÃÏ¤ÎÇäÅ¹¡¢NPB¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê»î¹ç³«ºÅÆü¤Î¤ß¡Ë¡£