¥í¥Ã¥Æ¡¦ÅÄÃæÀ²¤¬£¶²ó£³¼ºÅÀ¡ÖÌ£Êý¤Î±ç¸î¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×½é¤ÎÃæ£¶Æü¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±£²µå¡¡¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤º
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡Ý¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæÀ²¤¬£¶²ó£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê½é¤ÎÃæ£¶Æü¤ÇÀèÈ¯¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±£²µå¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡»°²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì½¡¤ËÀèÀ©±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£»Í²ó¤ËÌ£Êý¤¬£²ÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¸Þ²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢£²»àËþÎÝ¤«¤éÀ¾Ìî¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆºÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ï»²ó¤Ë°ÂÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢¹õÀ±¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡Ö¸Þ²ó¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤ÎÀèÆ¬¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬°ìÈÖºÇ°¤Ê»Ï¤Þ¤êÊý¤Ç¡¢µÕÅ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬º£Æü¤Î£±ÈÖ¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ£Êý¤Î±ç¸î¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÌî¼êÁ´°÷¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤Ãæ¤Ç¾¯¤·À©µå¥ß¥¹¤È¤¤¤¦¤«¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤ò·ë¤ÖÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìî¼ê¤â¼é¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¹¶·â¤Ë·Ò¤®¤ä¤¹¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£