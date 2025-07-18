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Internet-safe iPhone for children goes on sale for ¡ò99 a month | Smartphones | The Guardian
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Sage iPhone for children review: ¡ÆWould it make me want to divorce my parents?¡Ç | Smartphones | The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2025/jul/16/sage-iphone-for-children-review-teenagers-internet-safe-smartphone
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