¥ì¥¢¥ë¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÍË¾¤ÊFW¤ÏG¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤ÎÂç·¿FW¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë
º£²Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç21ºÐ¤ÎFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¶Ã¤¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¸å¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥ì¥¢¥ë¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿³Ú¤·¤ß¤Ê¼ã¼êFW¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¬¥ë¥·¥¢¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿21ºÐ¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¿ÍFW¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤âÍË¾³ô¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÄêÃå¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2¥´¡¼¥ë¤Î¤ß¤È¾¯¡¹¼ä¤·¤¤À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤âÂçÀ®¸ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡£
¸½ºß¤Ï¥ì¥¢¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ä¥¨¡¼¥¹¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÍË¾³ô¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î¹½ÁÛ¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Øas¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â½ÐÈÖ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ê¤É¥ì¥¢¥ë¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¤â¤¦ÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¥Á¡¼¥à¤òµî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£CWC¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥´¥ó¥µ¥í¤Ë¤½¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
U-20¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ç¤â8»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢193cm¤Î¥µ¥¤¥º¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤ÊFW¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´Ä¶¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¨¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£