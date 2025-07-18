¥ª¥Ê¥ÊÉé½ý¤Î¥Þ¥óU¤¬GKÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¡©¡Ä¥ô¥£¥é¼é¸î¿À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¤â´Ø¿´¤«
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½GK¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£17Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½GK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤¬Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¤·¤«¤·¡¢¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤¹¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©2Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¿®Íê¤ÎÃÖ¤±¤ëGK¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FWÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤ä¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¾º³ÊÁÈ¤Î¥Í¥ª¥à¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£²Æ¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»ÄÎ±¤¬Ç»¸ü¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Ê¥Ê¡£¤½¤ó¤ÊÆ±Áª¼ê¤ÏÄ¾¶á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤Ï6½µ´Ö¤«¤é8½µ´ÖÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏGK¤ÎÊä¶¯¤ò²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ì¤¤À¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï3300Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó66²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï6·î¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÂåÍý¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß32ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï2010Ç¯²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£2012¡Ý13¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æü¡¹¡£2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ÏÉé½ý¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Ù¥ë¥ó¥È¡¦¥ì¥Î¡Ê¸½¡§¥Õ¥ë¥¢¥à¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤êFA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯9·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»212»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀµGK¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥ô¥£¥é¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ç¤Îºò¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢µî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½GK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤¬Àµ¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¤·¤«¤·¡¢¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤¹¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©2Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¿®Íê¤ÎÃÖ¤±¤ëGK¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏGK¤ÎÊä¶¯¤ò²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ì¤¤À¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï3300Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó66²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï6·î¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÂåÍý¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢Ê£¿ô²ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß32ºÐ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï2010Ç¯²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£2012¡Ý13¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æü¡¹¡£2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ÏÉé½ý¤·¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Ù¥ë¥ó¥È¡¦¥ì¥Î¡Ê¸½¡§¥Õ¥ë¥¢¥à¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤êFA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯9·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»212»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀµGK¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥ô¥£¥é¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ç¤Îºò¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢µî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£