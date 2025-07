映画『トロン:アレス』より、本作の楽曲を手掛けるバンド「ナイン・インチ・ネイルズ」のオリジナル楽曲が含まれた最新予告映像と、新たなポスタービジュアルが解禁された。これまでは“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた「トロン」シリーズ。しかし、最新作『トロン:アレス』で描かれるのは、まさにその逆-デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、ついに現実世界へと襲来する。

圧倒的な力と知性を持ち、“究極の兵士”の誕生に注目が集まる。しかし彼らが暴走し現実世界と人間を脅かす存在となったとき、制御はもはや不可能。その目的は何か?彼らが目指す“未来”とは?今回解禁となったのは、ナイン・インチ・ネイルズ完全書き下ろしの楽曲「As Alive As You Need Me To Be」にのせて、赤いネオンと闇が交錯する映像美が印象的な最新予告映像。『ソーシャル・ネットワーク』(2010)、『ドラゴン・タトゥーの女』(2011)、『ソウルフル・ワールド』(2020)などで音楽を手掛け、アカデミー賞(R)作曲賞など数々の賞を受賞したトレント・レズナーとアッティカス・ロス率いるナイン・インチ・ネイルズ。しかし、グループ名義で映画音楽を担当するのは今回が初めて。彼らが作り出す、重厚でエモーショナルなサウンドが、『トロン:アレス』の世界観をどのように彩ってくれるのか。予告映像では、人間の記録映像を静かに見つめながら何かを感じとるアレスの姿が。果たして彼は敵か、それとも…?さらに、赤いライトサイクルがレーザーを放ち、一瞬で背中に“飛行ユニット”のようなウイングが出現し、颯爽と飛び立っていく姿など、CGIの技術で世界を圧倒してきた「トロン」シリーズならではの圧倒的な映像美と世界観が見る者をスクリーンに引き込む。そしてファン歓喜のサプライズとして、「トロン」シリーズの象徴的存在であるケヴィン・フリン役のジェフ・ブリッジスの姿も。彼がどのように物語と交錯するのかも見どころだ。映画『トロン:アレス』は、10月10日より日米同時公開。