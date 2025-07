道重さゆみが2018年に出版した20代最後の写真集『DREAM』(ワニブックス)の電子版写真集が、7月13日(日)よりリリースされる。

道重さゆみ写真集『DREAM』

今夏引退を発表している道重さゆみ。彼女が20代最後に出版した写真集『DREAM』(2018年7月13日発売)が、彼女の誕生日である7月13日より電子書籍でリリースされる。

2018年の発売当時、3年9か月ぶりの写真集となった『DREAM』は、コンセプトから全てセルフプロデュース。河口湖の洋館や森、LAの青空の下、海、街並み、レトロモダンなホテルとさまざまなシチュエーションで多彩な衣装を着こなしている。

書誌情報

道重さゆみ 写真集『DREAM』

撮影:西田幸樹・Yui Fujii

定価:2,420円(税込)

発行:ワニブックス

電子版は7月13日(日)より配信開始

道重さゆみ 既刊電子版

道重さゆみ 写真集『20歳7月13日』

撮影:新井徹也

価格:2,200円(税込)

道重さゆみ 写真集『La(ラー)』

撮影:橋本雅司

価格:2,200円(税込)

道重さゆみ 写真集『Sayuminglandoll』

撮影:飯田かずな

価格:2,200円(税込)

道重さゆみ 写真集『美ルフィーユ』

撮影:西田幸樹

価格:2,376円(税込)

道重さゆみ 写真集『憧憬』

撮影:橋本雅司

価格:2,200円(税込)

道重さゆみ 写真集『蒼蒼』

撮影:橋本雅司

価格:2,200円(税込)

道重さゆみ 写真集『Blue Rose』

撮影:西田幸樹

価格:2,420円(税込)

道重さゆみ 写真集『LOVE LETTER』

撮影:西條彰仁

価格:2,200円(税込)

道重さゆみ 写真集『YOUR LOVE』

撮影:西田幸樹

価格:2,200円(税込)

