Vaundyが、新曲「再会」のMVを公開した。 ◆Vaundy 動画 本楽曲は現在放送中のTVアニメ「光が死んだ夏」オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲だ。7月5日から開催中のツアー<Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk”>でも披露され、話題を呼んでいる中、本日公開されたMVには、俳優の森山未來と窪塚愛流が出演している。 森山未來演じる主人公は、過去に亡くなったはずの親友・窪塚愛流と不思議な再会を果たし、思い出の場所を巡りながら、かつての楽しかった日常を取り戻していくというストーリーになっているという。それが現実なのか、妄想なのか――。アニメにも通ずるノスタルジックな映像美が際立ち、切なさが胸に残る作品が完成したとのこと。 11月まで全国ツアーを開催するVaundyは2026年2月からは、男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアー<Vaundy DOME TOUR 2026>開催。2月8日のみずほPayPayドーム福岡の追加も発表され、全7公演の4大ドームツアーとなる。 ◾️新曲「再会」配信:https://lnk.to/Vaundy_saikai ◾️TVアニメ『光が死んだ夏』7月5日(土)よりTVアニメ放送開始日本テレビ系にて毎週土曜24:55より順次全国放送Netflix世界独占・ABEMA無料独占配信開始 ◆放送情報日本テレビ7月5日より毎週土曜24:55〜 ◆配信情報Netflix7月5日より毎週土曜25:55〜ABEMA7月5日より毎週土曜25:55〜※放送・配信時間は変更の可能性があります。公式サイト https://hikanatsu-anime.com/公式X @hikanatsu_anime ◾️<Vaundy DOME TOUR 2026> 2026年2月8日(日)福岡追加公演決定 2月7日 (土)8日(日)福岡県 みずほPayPayドーム福岡2月14日(土)2月15日(日)東京都 東京ドーム3月14日(土)3月15日(日)大阪府 京セラドーム大阪3月28日(土)北海道 大和ハウス プレミストドーム全公演 開場16:00 / 開演18:00 ▼チケット受付中https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026 ◾️<Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk”> ※終了公演は省略京都府・ロームシアター京都 メインホール2025年7月19日(土) 開場17:00 / 開演18:002025年7月20日(日) 開場15:00 / 開演16:00 熊本県・熊本城ホール メインホール2025年8月9日(土) 開場17:00 / […]

