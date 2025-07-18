waterweedが、新曲「Refuse」をYouTubeで発表した。 ◆waterweed 動画 本作は、自身も所属する「maximum10」のレーベルコンピ「MAYDIE!!」に収録される楽曲。現状、サブスクを含むデジタル配信は行われず、ディストロ「HOLIDAY! RECORDS」にて、CDのみでリリースされるコンピは、7月22日より予約開始。同レーベル所属のアーティスト、Nikoん、POP DISASTER、sfpr、十五少女らが参加する。 8月には、大阪と東京で、同じく「MAYDIE」を冠したリリースイベントも開催され、waterweedの他に、Nikoん、POP DISASTER 、sfprが出演する。 またwaterweed自身は、2024年6月から1年以上続けてきた＜Departure TOUR＞の東阪ファイナルを10月に控えており、同月、盟友・FACTが主催する＜ROCK-O-RAMA-THE END＞への出演も決定している。 ■『maximum10 compiles ourselves. MAYDIE.3』HOLIDAY! RECORDSにて、2025年8月8日（金）リリース ▼7月22日（火）より予約開始https://holiday2014.thebase.in/ ・収録アーティスト（各アーティスト2曲ずつ収録）：Nikoん／POP DISASTER／sfpr／waterweed／十五少女（A to Z）・価格：2,000円（税込） HOLIDAY! RECORDS / X：https://x.com/holiday_distro ■＜maximum10 presents MAYDIE / Issue 1＞ ・出演： Nikoん／POP DISASTER／sfpr／waterweed（A to Z） 〈大阪公演〉・会場：難波 Yogibo HOLY MOUNTAIN・開催日時：2025年8月17日（日）17:00 開場 ／ 17:30 開演・チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4326310001-P0030001 〈東京公演〉・会場：新代田 LIVE HOUSE FEVER・開催日時：2025年8月23日（土）17:00 開場 ／ 17:30 開演・チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4325030001-P0030001 前売り：3,000円（税込）／ 当日：3,500円（税込） ■＜Departure […]

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