waterweedが、新曲「Refuse」をYouTubeで発表した。 ◆waterweed 動画 本作は、自身も所属する「maximum10」のレーベルコンピ「MAYDIE!!」に収録される楽曲。現状、サブスクを含むデジタル配信は行われず、ディストロ「HOLIDAY! RECORDS」にて、CDのみでリリースされるコンピは、7月22日より予約開始。同レーベル所属のアーティスト、Nikoん、POP DISASTER、sfpr、十五少女らが参加する。 8月には、大阪と東京で、同じく「MAYDIE」を冠したリリースイベントも開催され、waterweedの他に、Nikoん、POP DISASTER 、sfprが出演する。 またwaterweed自身は、2024年6月から1年以上続けてきた<Departure TOUR>の東阪ファイナルを10月に控えており、同月、盟友・FACTが主催する<ROCK-O-RAMA-THE END>への出演も決定している。 ■『maximum10 compiles ourselves. MAYDIE.3』HOLIDAY! RECORDSにて、2025年8月8日(金)リリース ▼7月22日(火)より予約開始https://holiday2014.thebase.in/ ・収録アーティスト(各アーティスト2曲ずつ収録):Nikoん/POP DISASTER/sfpr/waterweed/十五少女(A to Z)・価格:2,000円(税込) HOLIDAY! RECORDS / X:https://x.com/holiday_distro ■<maximum10 presents MAYDIE / Issue 1> ・出演: Nikoん/POP DISASTER/sfpr/waterweed(A to Z) 〈大阪公演〉・会場:難波 Yogibo HOLY MOUNTAIN・開催日時:2025年8月17日(日)17:00 開場 / 17:30 開演・チケット:https://eplus.jp/sf/detail/4326310001-P0030001 〈東京公演〉・会場:新代田 LIVE HOUSE FEVER・開催日時:2025年8月23日(土)17:00 開場 / 17:30 開演・チケット:https://eplus.jp/sf/detail/4325030001-P0030001 前売り:3,000円(税込)/ 当日:3,500円(税込) ■<Departure […]

The post waterweed、新曲「Refuse」発表。8月に所属レーベル「maximum10」主催の東阪イベント出演も first appeared on BARKS.