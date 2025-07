9mm Parabellum Bulletが、7月25日の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.40を生配信することを発表した。 ◆9mm Parabellum Bullet 動画 生配信には、菅原卓郎、中村和彦の2名が出演。7月25日にデジタルリリースされたばかりの新曲「踊る星屑」のミュージックビデオを解禁する予定なので是非チェックして欲しい。 なお結成21周年を迎えた9mm Parabellum Bulletは、3つの異なる企画ライブを開催。まずは、7月23日にLIQUIDROOMとダブルネームでの周年ライブ<9mm Parabellum Bullet & LIQUIDROOM Anniversary Live「21Years,21Bullets」>を恵比寿LIQUIDROOMにて開催。9月9日の『9mmの日』には、<9mm Parabellum Bullet presents Live「O」2025>を開催。今までリリースした楽曲の中から収録曲順が奇数曲(Odd=奇数)となる楽曲のみを演奏する<Live「O」>を、結成10周年の2014年に武道館で開催して以来11年ぶりに実施する。 そして、10月25日と26日は、<9mm Parabellum Bullet フロアライブ2025「新宿FACE、死角なし。」>と題して新宿FACEにて開催。さらに、<カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜>を11月15日の埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3を皮切りに、7公演を実施する。 ◾️<9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.40> 配信日:2025年7月25日(金)19時30分スタート出演:菅原卓郎、中村和彦 ◾️デジタルシングル「踊る星屑」 2025年7月25日(金)主要サイトにて配信スタートPre-add / Pre-save実施中:https://9mm.lnk.to/odoruhoshikuzu ◾️<カオスの百年〜Never Ending Tour 2025〜> 2025年11月15日(土)[埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま VJ-311月16日(日)[埼玉] 熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-111月24日(月・祝)[新潟] 新潟NEXS11月29日(土)[神奈川] 横浜BAY […]

