¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¹¤´¤¤¾Ð¡×ÀÐÀîÍ´´õ¡¢ÆÍÁ³¤Î¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ëà¥ª¥Õ´éá¤ËSNS¾×·â¡Ö·ã¥ì¥¢¡×¡Ö¾È¤ì¤Æ¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬¾È¤ì¤¿¡×¡Ö²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ð¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤ÊÀÐÀîÁª¼ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö²¿¤¬¹¥¤¡Á?¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ä
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¯¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025¤Ç¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤à¥ª¥Õ¤Î´éá¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÐÀîÍ´´õ¤È郄¶¶Íõ¡£¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025¡×¤ÎÁ´»î¹ç¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëTBS¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦µÜÀ¤Î°Ìï¤È¤È¤â¤Ë2¿Í¤Îà¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬TikTok¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÃæ¿´¤ËÅê¹Æ¤·Î®¹Ô¤·¤¿Æ°²è¤Î¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö²¿¤¬¹¥¤¡©¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤è¤ê¤â¤¢¡¦¤Ê¡¦¤¿¡×ÉôÊ¬¤ò¿¿»÷¤ÆÀÐÀî¡¢µÜÀ¤¡¢郄¶¶¤Î½ç¤Ë¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¡õ¡Ö¤é¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹çÃæ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿à¥ª¥Õ´éá¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò¸«¤»¤ëÀÐÀî¤Ë¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¹¤´¤¤¾Ð¡×¡Ö¾È¤ì¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö·ã¥ì¥¢¡×¡ÖÀÐÀîÁª¼ê¤¬¾È¤ì¤Æ¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬¾È¤ì¤¿¡×¡Ö²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤ÊÀÐÀîÁª¼ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£