『しゅごキャラ！』『ローゼンメイデン』などの原画を展示！PEACH-PIT25周年特別展

漫画家PEACH-PITの25周年特別展が2025年7月18日(金)に東京原宿の東急プラザ【ハラカド】4F特設ギャラリーで開催。

PEACH-PIT25周年特別展

会期 : 2025年7月18日(金)〜8月14日(木)

開館時間 : 11:00〜21:00

会場 : 東急プラザ原宿「ハラカド」4F特設ギャラリー

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21

チケット情報 : 日時指定制電子チケット

料金(税込み) : 高校生以上 2,200円/小・中学生 1,100円/小学生未満 無料

出版社を横断する大規模展示はPEACH-PIT25年の歴史において初の試みです。

少女漫画、少年漫画、青年漫画と幅広い作風に相応しく、展示会場もたくさんの原画展示はもちろんのこと、老若男女あらゆる人が楽しめる体験型、参加型の展示となっています。

PEACH-PIT25周年特別展の開催を記念して「映えショット!」投稿コンテストも開催中です。

展示会の会場内で撮影したベストショットを「#PEACH-PIT特別展」のハッシュタグとともに投稿すると、PEACH-PIT賞の1名には超貴重なPEACH-PITによるキャラクターリクエスト権付色紙が、25th Party-crew賞の24名にはPEACH-PIT直筆サイン入り25周年展ポスターが、合計25名にファン垂涎の賞品が贈られます。

コンテストの締め切りは展示会最終日8/14(木)の24時です。

