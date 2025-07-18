Àè½»Ç¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¡Ø¾®¤µ¤«¤Ã¤¿»ÒÇ¡Ù¤¬¡¢¸½ºß¡Ä¡Ä»×¤ï¤ºÀ¼¤¬¤Ç¤ë¡Ø¾×·â¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¤¬28ËüÉ½¼¨¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö°é¤Ã¤¿¤Í¤§¡ª¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÇ¤µ¤ó¤Î¾×·â¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤Ç¤¹¡£Àè½»Ç¤µ¤ó¤è¤ê¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤ÊÂÎ¤À¤Ã¤¿»ÒÇ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ï¡¢28Ëü²óÉ½¼¨¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡Ä¡©¡ª¤³¤¦¸«¤ë¤È»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°Î¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Àè½»Ç¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¡Ø¾®¤µ¤«¤Ã¤¿»ÒÇ¡Ù¤¬¡¢¸½ºß¡Ä¡Ä¡Û
¾×·â¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¿¤ÌKIKI¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¤ÎÌÜ¤¬²ÄÎù¤Ê¡Ö¤Í¤ó¤Í¡×¤Á¤ã¤ó¤ÈÃãÇòÇ¤Î¡Ö¤Á¤ãー¤³¡×¤Á¤ã¤ó¡£
º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾×·â¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤Î¤Í¤ó¤Í¤Á¤ã¤ó¤È¤Õ¤¯¤è¤«¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥Ç¥£¤Î¤Á¤ãー¤³¤Á¤ã¤ó¡£¤Þ¤ë¤ÇÊìÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¤ó¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Á¤ãー¤³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ÎÂÎ³Êº¹¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Í¤ó¤Í¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤ãー¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ªÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Í¤ó¤Í¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤Á¤ãー¤³¤È¤¤¤¤¾¡Éé¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¶Ã¤¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¤ó¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Í¤ó¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¶ÄÅ·¤ÎXÌ±
¾×·â¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿X¥æー¥¶ー¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡×¡Ö¤Í¤ó¤Í¤Á¤ã¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¥ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤Í¤ó¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ãー¤³¤Á¤ã¤ó¤Èº£¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤ÊÍÍ»Ò¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¿¤ÌKIKI¡Ù¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤Í¤ó¤Í¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤ãー¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë»°ÌÓ¤Î¤¢ー¤ë¤Á¤ã¤ó¡¢¾®¤µ¤Ê¼ª¤¬ÆÃÄ§¤ÎÇ¤³¤í¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤Î½Ö´Ö¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¿¤ÌKIKI¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kokiri
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£